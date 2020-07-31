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「港版」方艙醫院8月1日啟用！　先提供500張病床

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲香港新冠肺炎新增確診病例連續9日破百。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎新增確診病例連續9日破百，7月30日新增149例，單日新增再現新高。疫情緊急，香港公立醫療系統超負荷，仍有近200名患者未能入院治療。香港天水圍醫院急症科顧問李立業7月31日接受採訪時表示，香港亞洲國際博覽館社區治療設施已經準備好，將於8月1日起接收病人。

另外，7月30日晚，香港食物衛生局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀到深圳與大陸有關部門開會，討論支援香港擴大檢測，考慮由大陸提供人手和試劑等，為更多高危群組或全民檢測。

李立業表示，所有到亞博館的病人，會被初步分流成3個級別；第一級是無病症，即X光顯示無肺炎跡象的病人，如果兩三天內都無發燒等症狀，可以轉到鯉魚門度假村繼續隔離；第二級是有症狀或發燒的病人，他們會在亞博館接受治療，如情況惡化，要轉送公立醫院隔離病房；至於第三級，是血壓等指標不穩定，有氣促和肺炎的患者，會被直接分流至公立醫院接受治療。

李立業指出，暫時會先使用亞博館一號場館空間，預計可放置500張病床，可區隔開病人住的地方以及醫護休息的空間；由於入住患者已經確診，不存在交叉感染問題，他們可在兩個休閒區自由活動。他還表示，若病人驗出有病毒抗體，就代表不具傳染性，可以出院。

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲香港將建方艙醫院。（圖／路透社）

香港特區政府行政長官林鄭月娥25日表示，香港大型的社區爆發一觸即發，特區政府不敢怠慢，推行「加辣」措施，深信香港可以再次走出「疫」境。她還提到，中央一直十分關心香港的疫情變化和支持特區政府的防疫抗疫工作，近日又在加大檢測能力和改裝亞洲國際博覽館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

陸港澳辦發言人27日稱，由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力、醫療系統和隔離檢疫設施已難以滿足需要。港澳辦表示，中央政府高度關心香港同胞的生命安全和身體健康，將應特區政府提出的請求提供一切必要的支持和幫助，特別是提高核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助儘快控制疫情。

陸中聯辦發言人26日表示，中央政府高度重視近期香港新冠肺炎疫情高發，高度關心香港同胞生命安全和身體健康，將隨時應特區政府請求提供一切必要的支持。

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