快訊／不甩中央！沖繩將宣布「獨立進入緊急狀態」　全日重症患者持續增加

▲沖繩疫情持續擴大。（圖／pakutaso）

記者丁維瑀／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，日媒指出，沖繩縣31日將宣布，該縣獨立進入緊急狀態。此前稍早，官房長官菅義偉才表示，雖然重症患者人數逐日增加，但現階段不考慮再次宣布緊急狀態。

根據《沖繩時報》，消息人士指出，考量到疫情擴大，沖繩縣31日將獨自宣布進入緊急狀態，該縣的警戒等級從第2階段（流行警戒期）提高到第3階段（感染流行期）。沖繩縣知事玉城丹尼預計今日傍晚召開記者會，發表這個消息。

沖繩縣31日確認新增72人感染，比昨日（49人）增加1.5倍，創下連續5天以來疫情新高紀錄。依據該縣規定，第3階段呼籲民眾在非必要的情況不要外出，減少跨縣往來，同時也限制餐廳的營業時間。

另一方面，東京今日新增463例確診，創下單日新高。然而菅義偉今日表示，目前沒有打算再次宣布緊急狀態，儘管他認知到重症患者人數逐日增加。

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