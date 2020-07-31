陳建仁：新冠肺炎疫苗問世前　「家裡儲備口罩抗疫」可行

▲前副總統陳建仁。（資料照／ETtodayg攝影中心攝）

中央社訊

台灣對抗新冠肺炎受國際矚目，前副總統陳建仁今天說，在疫苗還未問世前，大家可儲備一些口罩，但仍必須維持良好衛生習慣，「每一個人愛自己也是愛別人」。

台灣經濟學會、台灣大學社會科學院、陽明大學防疫科學研究中心合辦「新冠病毒政策對應研討會」，今天上午在台大舉行，陳建仁以「台灣防疫的未來展望」進行專題演講並接受現場提問。

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陽明大學校長郭旭崧提問，口罩對防疫有相當大幫助，那是否家戶都應該置備3個月的口罩。陳建仁認為，在疫苗還沒問世前，大家還是必須維持良好衛生習慣，包含量體溫、勤洗手、戴口罩及保持社交距離等。

陳建仁說，現在口罩有足夠產量，從原本每天188萬片，到現在每天能產量2100萬片，如果大家能儲備一些口罩，等到秋天來臨，小孩感冒機率也高，要使用口罩時也比較方便，這是可行方向。

陳建仁強調，大家養成的衛生習慣希望能持續下去，融入生活中，每一個人養成良好衛生習慣愛自己，也因此能夠愛別人。

另外，針對外界建議普篩言論不斷，陳建仁也在會後接受媒體聯訪時指出，在感染率很低的情況下去做普篩，必須注意篩檢工具的敏感度跟特異度，假設2300萬人有1%假陽性、相當於23萬人，屆時又該怎麼處理。

陳建仁說，如果篩檢工具的敏感度跟特異度的精準度不高，必須要有配套措施，但若是要作為學術研究，就適合做普篩。

此外，有媒體詢問目前台灣並沒有強制要求國人、移工、境外生入境時必須提供登機前3天內檢驗陰性證明，恐怕有防疫漏洞，陳建仁則說，這些人如果入境仍需要居家檢疫14天這道防線，若14天中有症狀就必須去就醫。

陳建仁也表示，要實施任何篩檢計畫都必須有通盤考量，中央流行疫情指揮中心的專家學者已考慮到各面向，相信專家學者做出來的決策都是具體可行的。