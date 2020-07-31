中國統一聯盟前主席毛鑄倫逝世　享壽73歲

▲中國統一聯盟前主席毛鑄倫。（圖／翻攝中國統一聯盟）



記者蔡紹堅／綜合報導

台灣統派代表人士、中國統一聯盟前主席毛鑄倫28日病逝，享壽73歲。

毛鑄倫1947年出生，籍貫山東省泰安縣，1949年隨父母來台，先後畢業於政治大學歷史系、東亞研究所，及紐約哥倫比亞大學，就讀政大期間，毛鑄倫還曾參與保釣運動。

毛鑄倫曾任《中國時報》主筆、《中國雜誌》總編輯、《海峽評論》副總編輯、《觀察》主筆，以及中國統一聯盟第6、7屆的主席。

現任統一聯盟黨主席紀欣29日為毛鑄倫發表哀悼文，紀欣指出，毛鑄倫擔任中國統一聯盟的兩年期間，正逢李登輝開始公然走向分離主義，對台灣統派團體更加不餘遺力地打壓分化，而毛鑄倫總能善用他特別吸引人的口才及絕佳的文才，大力推動島內的反獨促統工作，至今仍是統盟公認最受愛戴的「毛主席」。

紀欣提到，毛鑄倫9年前生病，8年前開始洗腎，這兩年又多次截肢，但總是關心國事，一直筆耕不輟，「過去幾年，他最大的消遣是在臉書上放些訊息，我每次讀到，總感到無比安慰，知道他的身體及精神還算好。」

紀欣還說，她喜歡讀毛鑄倫寫給特定幾位好友的打油詩，雖極盡諷刺之能事，卻充滿了感情，充滿了對統一的盼望，「我相信這是他在拒絕包括我在內的朋友去醫院或家中看他，刻意釋放的訊息，他要我們知道他還健在，還在為統一奮鬥。」

台灣近期有多名統派代表人士逝世，包含毛鑄倫及台大前哲學系教授、《海峽評論》出版社創辦人王曉波。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，毛鑄倫先生、王曉波先生心懷民族大義，矢志不渝推動祖國統一，堅決反對「台獨」，令人敬佩，「我們對他們的逝世表示沈痛哀悼。」