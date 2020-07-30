黃智賢悼念王曉波：「老師」為和平統一奮鬥40年卻來不及看到

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台大前哲學系教授、海峽評論出版社創辦人王曉波30日凌晨在家辭世。對此，名嘴黃智賢在臉書發文悼念，感嘆王曉波為了和平統一奮鬥40年，生前卻來不及看到兩岸統一。

「雖然不曾正式受教於老師，但我始終感念老師的教導與愛護，對老師執弟子禮。」黃智賢指出，王曉波為了和平統一奮鬥40年，卻來不及看到兩岸統一，「老師啊！一路好走！家祭勿忘告乃翁。若我能見到中國統一，當到海峽舉杯灑酒奠祭，與老師大醉一場，告慰老師」。

黃智賢表示，老師是著學有成的哲學大學者，一生支持統一，望國家興盛的愛國志士，且竭盡全力發掘、維護台灣在日據下的抗日史實，「這在媚日的台灣，是多麼的不合時宜」。

對於王曉波曾在前總統馬英九執政期間主持「課綱微調小組」，黃智賢提到，當時王曉波把已台獨化嚴重的教科書，稍稍撥亂反正百分之一而已，卻遭致台獨的鎖定，羞辱和打擊，最後馬英九無法堅持到底，教科書終究回歸台獨，但當時的台灣媒體，僅有她和極少數人全力支持王曉波。

王曉波1943年出生於中國大陸江西省鉛山縣，除曾任教於台大哲學系集創辦海峽評論出版社外，過去也參與過《大學雜誌》與《夏潮》雜誌等，致力於台灣民主運動，從事法家思想與台灣抗日史研究，著有《台灣抗日五十年》等書。

▼王曉波。（圖／東森新聞）