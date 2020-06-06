統派少主殞落　鍾小平：罷韓成功後「韓粉將潰散」

▲ ETtoday《雲端最前線》。（圖／ETtoday節目中心製作）

實習記者簡立宇／綜合報導

ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉邀請高雄市議員黃紹庭、台北市議員梁文傑、台北市議員鍾小平、資深媒體人鄭佩芬與時事評論員王時齊，深入探討韓國瑜罷免案。鍾小平在節目中大膽預測，罷韓成功後，韓粉會快速的解散、熱情降低。

節目中討論韓國瑜在高雄的執政狀況，自從「請假選總統」開始就爭議不斷，楊文嘉在節目中表示，「國民黨不檢討韓國瑜，反而爭著要做韓國瑜的小弟」，讓國民黨也受影響。黃紹庭則表示，韓國瑜被罷免是對他最大的懲罰。

鍾小平認為，檢討韓國瑜，應該先回歸統獨問題，「韓國瑜不敢對中共say no」，他造成了統獨對治；梁文傑則提出不同的觀點，「問題是出在韓國瑜一個人身上」，他落跑就非常不應該，這是他的「硬傷」，國民黨只是因為當時韓國瑜人氣高，才「投機」把韓國瑜捧高。

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

鍾小平預測，如果韓國瑜罷免成功，國民黨中的統派少主就殞落了，但無法確定他是否會去選黨主席。鍾小平認為，「韓國瑜不應該去選」，國民黨的黨員都很理智，不管是統派還是維持現狀派「都想贏」，所以會選出對的人。他大膽預測「韓粉在罷韓後會快速的潰散」。梁文傑提出不同觀點，他認為韓粉不會消失，有可能再度聚集在別的政治人物上。

節目中，主持人也提到「時中保護傘」、「國瑜遮羞布」被掀開來之後，國民黨將被外界仔細審視。

▲ 台北市議員鍾小平。（圖／翻攝雲端最前線，資料照片）