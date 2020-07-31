知名華文媒體人阮次山5月於台中逝世 　享壽74歲

▲阮次山。（圖／翻攝鳳凰網）



記者蔡紹堅／綜合報導

據《鳳凰衛視》報導，前鳳凰衛視資訊台總編輯、首席評論員阮次山5月17日在台中逝世，享壽74歲。報導提到，因疫情及受親屬要求，阮次山的喪事從簡，也未做即時發布，近期有關消息報導到後，鳳凰衛視在徵得阮次山親屬同意後，作出正式通告。

阮次山1946年出生於廣西，後隨父親遷居台灣，畢業於政治大學新聞系，後赴美留學獲得美國聖約翰大學東亞研究所碩士，並在美國紐約大學（NYU）政治研究所博士班研究。

阮次山曾任美國《世界日報》總編輯、美國洛杉磯《中報》副社長兼總編輯、台灣《TaiwanNews》副社長兼總編輯，2001年加盟鳳凰衛視，擔任鳳凰衛視資訊台總編輯、首席評論員，創辦並主持《新聞今日談》、《風雲對話》等多個節目。

阮次山也同時擔任新加坡、馬來西亞、香港和台灣多家媒體專欄作家，為《聯合早報》、《中文亞洲週刊》、《星洲日報》、《遠見雜誌》、《鳳凰週刊》、《中國評論月刊》等撰寫專欄，在華人讀者中具有知名度。

阮次山曾在1992年在中南海獲當時大陸國家主席江澤民接見，據他表示，兩人「無所不談」，還因江澤民希望他不要停掉專欄，持續寫了好多年。

阮次山支持兩岸統一，也曾參與涉台事務，強調自己效忠國家而不是黨和政府，選擇高層路線，委婉批評而不直接指責，認為這對中國最有效。

此外，阮次山擁有美國國籍，在受陸媒採訪，談到身份認同問題時，他表示，雖然自己不在國內（中國大陸）體系長大，雖然拿著美國護照，但這不影響他愛自己的祖國，「對國家的感情，不會因為你在哪個空間而不同。」

《鳳凰衛視》報導還提到，阮次山近年因多病退休，離開新聞一線，鳳凰衛視高層曾多次前往醫院探望。

近期有多名統派代表人士逝世，包含前台大哲學系教授王曉波，以及前中國統一聯盟主席毛鑄倫。