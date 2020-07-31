▲▼ 敬老好視力服務，台東自8月1日起普及推動老人免費驗光贈鏡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自去年開辦敬老好視力公益專案，改善長輩的視力，獲得熱烈迴響；台東縣長饒慶鈴宣布，今年起由縣府規劃，8月1日起提供所有設籍台東的65歲以上長輩全面免費驗光配鏡。饒慶鈴也感謝新北市前市長朱立倫108年度媒合無名氏善款捐贈社會救助金專戶，開辦之後在地業者紛紛響應，到今年已有16家業者投入服務。

社會處表示，因考量離島資源較為缺乏及在地議員黃碧妹的積極爭取，縣府展開普及服務的第一站即以蘭嶼為首站，特別開放55歲以上原住民長輩免費驗光配鏡，後續也將於蘭嶼鄉社區及公部門服務站建立「敬老視力好據點」，做為未來邀集長輩驗光配鏡的轉介站。

另6月21日由縣政府與銀光未來創新協會規畫於蘭恩文教基金會辦理「敬老好視力公益專案」蘭嶼鄉服務活動，當天參與的新北市前市長，也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫指出，敬老眼鏡計畫2017年從新北市開始推動，經調查顯示發現老年人口眼睛健康受檢率只有1%。有9成多視力退化的長者，僅靠坊間的廉價老花眼鏡解決視力問題。去年免費敬老眼鏡陸續推展至宜蘭、雲林、台東等6縣市，累計共幫助20萬名長者，感謝「無名氏」及驗光所眼鏡行各共同響應支持，創造了許多讓長者眼睛健康診察的機會。

社會處長陳淑蘭表示，台東縣是目前全台唯一沒有驗光公會的縣市，去年6月底剛開辦時還援引了外縣市驗光師資源，今年度首場服務能順利完成，特別感謝在地的宏明驗光所、榮成驗光所、小林眼鏡及寶島眼鏡4家敬老眼鏡行合格驗光師的協助與配合，未來也將邀請更多合格驗光所的眼鏡行加入台東敬老眼鏡行的行列，共同守護台東長輩的視力健康！

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