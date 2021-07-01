藍光傷眼尚無醫學實證！忌黑暗中看電視、手機　多遠望防近視

▲醫師指出只要適量使用3C、多遠望，就能預防學童近視、無須擔心藍光傷眼。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情期間，各級學校停課不停學，孩子在家進行線上教學課程、使用3C產品時間增加，許多家長擔心藍光傷眼；部立南投醫院眼科表示，實證醫學尚未有效證實藍光對眼球有害，無需過度擔憂，只要減少長時間、近距離的用眼，儘量在休息期間有望遠凝視機會，即可預防近視。

南投醫院眼科主任何建賢解釋，藍光屬能量較高、波長較短的可見光，一般認為它穿透角膜與水晶體、射入黃斑部，容易導致感光細胞損傷和黃斑部病變，或因其能量較高，在過度刺激下易產生過氧化物的自由基，進而傷害視網膜細胞；此外，藍光可見光波長較短，容易造成散射，眼睛受刺激後必須更用力聚焦，導致睫狀肌長時間緊繃、無法放鬆而過勞。

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▲停課不停學和線上教學，衍生3C藍光是否損害孩童眼球的疑慮。（圖／部立南投醫院提供）

何建賢表示，戶外光線與LED燈的藍光強度，比3C螢幕強上數倍，不過3C產品螢幕大，眼睛直視、使用時數又長，讓3C藍光被認為是視力的隱形殺手；但藍光對眼球的傷害，在實證醫學中一直無法被有效證實；而濾藍光濾片及濾藍光眼鏡可減少藍光，但廠商技術、過濾效果和色彩失真程度都不同，若色彩失真或亮度和光線輸出的效果下降太多，眼睛反會因閱讀疲勞加深而受害。

何建賢提醒，最重要的仍是注意學童使用3C產品的時間及方式，包括使用1小時休息10至20分鐘；避免在關燈、瞳孔在黑暗中放大時看電視和玩手機，讓更多光線進入眼睛；多攝取深綠色蔬菜、黃色水果、莓果類、魚類、蛋黃等，吸收黃斑部所需的葉黃素與玉米黃素，以及魚油中的Omega-3等養分，可有效抵禦藍光的氧化損傷威脅，保護黃斑感光細胞。



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