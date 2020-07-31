與人夫車上搖擺！小三怨「很大下會痛欸」　正宮聽嬌喘心碎…她喊：我跟他沒有

▲小三與人夫車震，還抱怨，「會痛欸」，正宮聽錄音崩潰。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／彰化報導

男子阿廷（化名）偷吃女子小琪（化名），2人不但多次上摩鐵開房間，甚至還在車上玩車震，被正宮抓包後憤而提告。正宮事後出示行車紀錄器錄音內容，裡頭包括了2人的喘息、呻吟聲等，甚至還有小琪抱怨阿廷讓她不適等鹹濕對話，法官最後判阿廷、小琪須連帶賠償正宮60萬元。

正宮指控，她與阿廷結婚20年，而小琪明知道阿廷已婚，卻仍與阿廷發生婚外情，直到2018年12月間，她發現阿廷車上的行車紀錄器有2人在車上車震以及3度進出摩鐵的記錄，才發現2人姦情，因此對2人提告求償。

正宮提到，阿廷經常假借要出差名義外出，隨後便直奔小琪懷抱，再驅車前往摩鐵嘿咻，儘管她提出刑事告訴，但因通姦除罪化，2人以不起訴處分，但她仍認為2人嚴重侵害她的配偶權，於是提出民事求償。

對此，小琪辯稱，她對正宮所列出的交往時間及經過並無意見，但2人並未發生性行為，且2人也沒有不正當的男女關係往來，對於正宮所提出的行車紀錄器錄音、截圖，並不能證明2人有發生性行為。

法官審理期間，勘驗正宮所提出的畫面及錄音，發現內容明確顯示阿廷及小琪進出摩鐵，還在車上有鹹濕對話，諸如小琪抱怨，「你那天給我吸很大下，會痛欸」，而阿廷問，「哪裡會痛？」小琪稱，「乳頭」、「欸你車震喔，唉唷，脫褲放地上」，以及人聲喘息、呻吟等，明顯逾越了一般男女交往分際，破壞了正宮與阿廷間的婚姻，嚴重侵害正宮配偶權，因此判2人須連帶賠償正宮60萬元。全案可上訴。

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