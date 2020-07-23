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俄羅斯小三「需索無度」人夫拒再養　上市公司女主管驚收老公不雅照

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲小三不滿人夫要斷絕關係，把性愛影片傳給友人幫忙洩憤。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子和上市公司女主管結婚多年，偷偷在外養了1名俄羅斯來台的小三Alina，張男因為受不了Alina一再要錢，決定分手，沒想到Alina惱羞成怒，去年9月間交付幾段張男性交影片給宋姓男友人，由宋男傳給張男的妻子和女兒，台北地檢署23日依妨害秘密罪嫌起訴宋男，已出境的Alina則另案偵辦中。

據了解，50多歲的張姓男子自己也是1間科技公司負責人，他提告指出，有告訴30多歲的Alina已婚身分，雙方維持婚外情2年多，也陸續給了Alina數百萬元，2019年間因為不堪Alina又再要錢，他決定中斷這段不倫。沒想到9月間，在上市公司擔任高階主管的妻子和還在念國小的孩子，分別收到宋姓男子傳送的張男性愛不雅影照。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲人夫拒絕再養小三，沒想到在上市公司擔任主管的妻子和孩子收到性愛影照。（示意圖／翻攝自pixabay）

張男控告妨害秘密等罪後，宋男表示，因為聽到Alina抱怨自己被騙，想幫忙出氣，Alina給了他幾段張男與不明女性的性愛影片，說這是張男召妓畫面，他就截圖傳給張男妻子、影片則傳給張男的孩子。

北檢首度調查宋男犯嫌時，認為無證據顯示宋男知道這些影片可能是偷拍的等理由，處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官依無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪嫌，起訴宋男，至於Alina雖早已離境，但所涉罪嫌仍由檢察官另案偵辦中。

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