新北女上空鏡前擺弄！傳「吸吮片」狂撩　人夫偷存被抓包…正宮氣瘋：不要臉





▲小三與人夫偷情，還多次傳送具性暗示的影片給人夫，正宮抓包氣炸求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

女子小欣（化名）勾搭上已婚男同事阿宏（化名），多次傳送全裸沐浴以及吸吮舔吮手指等具性暗示的動作照片給阿宏，正宮發現後氣炸提告求償。法院審理後，判小欣須賠償正宮10萬元。

正宮提告主張，她與阿宏結婚多年，2020年初查看阿宏手機時，竟赫見小欣多次傳送裸露上身、具性暗示的照片及影片等，讓她氣得傳訊質問對方，「你知道我結婚我有三個小孩你還這樣子」、「破壞人家家庭不要臉」、「你知道他結婚你知道他有小孩耶！」

小欣則辯稱，她與阿宏只是同事關係，她雖傳送照片、影片給阿宏，但只是出於雙方互相戲謔、調侃的緣故，且交談內容也多交雜誇大、玩笑、虛假成分，在現實中並未有任何逾越男女分紀的行為，且在傳送前阿宏也允諾會將所有照片影片刪掉，她才放心傳送，但內容也都是她自己的自拍，並沒有阿宏的身影，這與一般男女交往多位拍攝親密合照的情形明顯不同。

不過，法官在審理期間，發現小欣在面對正宮質問時，多次向對方道歉。對此，小欣表示，因擔心會影響阿宏婚姻，才會道歉，但不能以此認定她侵害正宮的配偶權。

然而，法官另外查出，小欣除了傳送穿蕾絲內衣的照片外，還傳送上身全裸背對鏡頭更衣的畫面，甚至是吸吮舔吮手指具性暗示動作的影片，由此可認定小欣與阿宏的交往情形已非婚姻關係外男女正當往來應有的分際，因此判小欣須賠償正宮10萬元。全案可上訴。

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