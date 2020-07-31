砍人後9小時落網...高雄女「否認砍殺情敵」：她比我高大才帶刀防身！

▲經警方策動，左營砍人陳姓嫌犯到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄街頭30日下午驚傳一起砍人案，嫌犯砍人後，先徒步走了一段，最後搭車逃逸，事隔9小時後，經警方策動火速到案！根據了解，年僅27歲的蕭姓女子遭人砍傷，左上臂和左大腿都受了傷，尚未抓到嫌犯之前，警方不排除可能是情殺，認為雙方可能是情敵相約談判，當下一言不合才造成這起意外，但嫌犯到案後供稱，雙方是朋友關係，因為在社群軟體上先起了口角，她擔心對方比他高大自己會出事才帶刀赴約，沒想到一氣之下砍傷對方，經訊問後，嫌犯被依法移送。

警方指出，根據砍人的23歲陳姓嫌犯供稱，這起事件的起因有三個人，她和蕭姓被害人以及一名黃姓女子，三人是朋友關係，有天黃姓女子因為心情不好，跑到蕭姓被害人的家裡，吃了2、3顆安眠藥後休息，才得以平復情緒。

▲陳姓嫌犯使用之水果刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

但事後陳姓嫌犯得知此事，不滿蕭姓被害人沒有第一時間將黃姓友人送醫，雙方因此在微信上大吵一架，最後相約談判，陳姓嫌犯自認身材比蕭姓被害人嬌小，擔心被對方傷害，因此帶上水果刀防身，沒想到雙方一言不合，她反而持西瓜刀砍傷對方，造成對方左上臂、左大腿都受了傷。

事發之後，陳姓嫌犯犯下大錯感到後悔，驚嚇之餘，先徒步走了一段路逃跑，最後搭車逃逸，並與男友會合躲藏，警方同時成立專案小組抽絲剝繭查訪，最後鎖定陳姓女子的身份策動她投案，陳姓女子在警方以及男友的勸說下，自知難逃法網，於犯案後9個小時主動投案，被依殺人未遂及傷害等罪嫌移橋頭地檢署偵辦。

►我該答應女友嗎？