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「網路後宮」貼滿越南妹美照供選妃　現代戶部大臣牽紅線挨罰10萬

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▲▼ 男子在社團中PO越南籍女子照片供人挑選認識因此觸法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林姓男子在臉書社團內PO出年輕貌美的越南籍女子照片，想當網路紅娘，沒想到因此觸法遭罰10萬。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前在網路上巡邏發現，有名林姓男子在臉書婚友社團內張貼許多年輕貌美的越南女子圖片，而且女子的資料可以說是十分詳細，包含年紀、婚姻狀況等等都沒有缺少，讓社團成員可以挑選適合的對象，進而認識促成良緣，但他這個舉動，其實已經違反了移民法明定的「跨國（境）婚姻媒合不得刊登廣告」的規定，因此遭罰新台幣10萬元。

根據專勤隊調查，林姓男子遭通知到案，坦承有張貼不法婚姻媒合廣告，他表示自己在越南工作十多年，因此說得一口流利的越南語，平常因為工作需要開發客戶，所以認識許多年輕貌美的單身女子，身邊也不乏美女同事與客戶，所以在群組內張貼美女照片，希望藉此讓台灣籍的單身男子挑選適合自己的對象，進而認識促成良緣，但他表示對於這件事違法其實並不知情。

▲▼男子在社團中PO越南籍女子照片供人挑選認識因此觸法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林姓男子在臉書社團內PO出年輕貌美的越南籍女子照片，想當網路紅娘，沒想到因此觸法遭罰10萬。（圖／記者黃子倩翻攝）

從專勤隊提供的照片，可以看出林姓男子PO出的越南籍女子照，女子穿著清新脫俗，甚至還有套用濾鏡加上兔耳的，女子年輕貌美又可愛，照片一貼進臉書就吸引不少人關注，但林姓男子到案後表示不知自己熱心介紹的行為已經觸法，遭到調查之後，他也緊急在臉書社團呼籲其他成員，不要跟他一樣PO美女照供人認識，以免和他落得一樣的下場，他寫下「請各位群友注意了，別犯了和我一樣的錯。」不難看出他事後感到十分後悔。

▲▼男子在社團中PO越南籍女子照片供人挑選認識因此觸法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林姓男子被通知到案後深感後悔，在臉書社團PO文提醒其他臉友不要PO一樣的跨國媒合照，以免觸法。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒民眾，「不要輕易相信異國婚姻的網路廣告，同時呼籲提供婚媒服務者，切勿以身試法，一旦查獲刊登不法婚媒廣告，最高可處新臺幣50萬元罰鍰」。趙志成也提醒注意「二要三多」口訣，想要幸福的跨國婚姻，維護自己的權益，「要記得」簽訂書面契約、「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再做選擇，且婚前要「多了解」雙方背景及風俗文化，婚後也要「多溝通」，如此才會幸福長久及有保障。

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