連續三日破百！　大陸單日新增123例本土確診

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透社）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸國家衛健委網站通報，7月30日0至24時，大陸報告新增確診病例127例，其中境外輸入病例4例（廣東3例，天津1例），本土病例123例（新疆112例，遼寧11例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增治癒出院病例17例。
大陸境外輸入現有確診病例78例，現有疑似病例2例；累計確診病例2063例，累計治癒出院病例1985例，無死亡病例。
截至7月30日24時，大陸現有確診病例684例，累計治癒出院病例78974例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84292例，現有疑似病例2例。
此外，新增無症狀感染者11例（境外輸入5例）；當日轉為確診病例36例（無境外輸入）。
另外，新疆衛健委也通報，7月30日新疆報告新增的112例確診中，30例為無症狀感染者轉確診病例，其中昌吉州1例為烏魯木齊市輸入的無症狀感染者轉確診病例，其餘均為烏魯木齊市病例。
截至7月30日24時，新疆共確診病例523例，現有無症狀感染者108例，其中烏魯木齊市106例、兵團1例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）；尚有12416人正在接受醫學觀察。