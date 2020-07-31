連續三日破百！　大陸單日新增123例本土確診

新冠肺炎肆虐，不能出國造成國旅人潮大爆發，澎湖7月湧入26萬人次，為鼓勵旅客分流，澎湖縣府旅遊處長陳美齡表示，澎湖預計將於10月中後推出美食券，滿額就送300到500元不等回饋，盼能藉由島上的海鮮美食，在淡季也能吸引旅客。