「年輕人鬆懈導致部分國家病例激增」　WHO：你會感染，還會傳給其他人





▲WHO秘書長譚德塞呼籲年輕人做好防疫措施，否則可能危己及人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞30日在日內瓦的簡報上指出，大部分國家的新冠肺炎病故者，約有40％來自長照機構，在某些國家佔比卻高達80％。他說部分國家激增的病例要歸咎於不聽勸的年輕人，他們有時因疏於防疫，或鄙視疫情危險，讓自己暴露在環境當中，但他們並非「金身護體」。

綜合外電報導，譚德塞表示有證據指名，部分國家病例激增的其中一個原因，正是北半球的年輕人在進入夏季以後，就開始疏於防疫，「年輕人必須要採取某些防疫措施保護自己，也是保護其他每一個人。」他說「年輕人也有（染疫）風險，年輕人會被感染，年輕人也會把病毒傳染給其他人。」

中國武漢爆發新冠肺炎至今已逾半年，全球疫情仍持續狂飆，譚德塞建議每個人都要學習與病毒共生共存，「為了活下去就要採取必要措施，保護自己以及他人，尤其是保護那些在2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情中，屬於高風險族群的人。」長照機構內的老者和弱者，在部分國家的染疫死亡病例數中佔將近40％，某些國家甚至是高達80％的病例，而當有疏於防疫的青壯年或任何人走進長照機構，就有可能在這些高風險族群中引發連串死亡悲劇。

WHO流行病專家范科霍夫（Maria van Kerkhove）表示，「我們向所有人請求，包括年輕人在內，當你自己的風險管理人，盡量避免做出容易增加染疫可能的行為。」

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，新冠肺炎症狀可能輕微，可能稍微嚴重，也可能對臟器造成影響，「我們真的不知道染疫病患的長期影響會是什麼」。