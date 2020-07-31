全球確診破1700萬人！　巴西第一夫人染疫「內閣5人中鏢」

▲巴西總統染疫相隔20多天，第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）也確診。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西先是總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於月初確診，到了月底第一夫人和科技部長龐特斯也跟著被驗出2019新型冠狀病毒（COVID-19）陽性反應，波索納洛內閣累計已高達5人染疫。截至台灣時間31日上午4點30分，全球累計1713萬295例確診、66萬9160死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計447萬5979例確診、15萬1650死、總篩檢人數5382萬5445人；巴西累計255萬2265例確診、9萬134死；印度累計158萬2028例確診、3萬4956死；俄羅斯累計83萬2993例確診、1萬3778死；南非累計47萬1123例確診、7497死。

巴西57歲的科技部長龐特斯（Marcos Pontes）先是在推特發文表示身體不適，出現類似流感的症狀和頭痛，隨後被檢測出2019新型冠狀病毒確診，正在隔離中。總統府新聞辦公室稍晚也在聲明中表示，38歲的第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）也檢測出陽性。

與此同時，歐盟因全球疫情持續延燒的，30日第二度更新「安全國家」建議名單，將允許旅客入境的開放名單縮減至11國，且未新增國家，美國和台灣皆不在名單內。

允許旅客入境的「安全國家」名單包括澳洲、加拿大、喬治亞、日本、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭等11國。