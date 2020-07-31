張上淳直言「台灣不排除爆發第二波疫情」　漏篩無症狀者可能存在

▲疫情趨緩加上悶熱，戴口罩的民眾減少！（示意圖／資料照）



記者劉維榛／綜合報導

截至30日，國內新冠肺炎維持467例，超過8成皆是境外移入，相對於全世界染疫高達1695萬人，台灣彷彿是平行世界，至於未來是否有可能爆發第二波疫情？張上淳不諱言表示，「不排除」，國內也可能有漏篩無症狀者存在。

台大連兩天（30、31日）舉辦「新冠病毒政策對應研討會」，台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台灣新冠肺炎有8成為境外移入個案，死亡率僅1.5%，相對全球數字來說是非常低，要歸功於提早全世界一個月以前啟動實驗室以及擴大檢測網絡、強化疫情監測系統、實施邊境檢疫及居家隔離、落實疫情調查與接觸者追蹤、加強醫療應變及照護系統、提供充足防護裝備等。

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此演講主軸為「台灣的防疫經驗與省思」，張上淳點出5關鍵，首先全球疫情非常嚴峻；第二，台灣要思考如何逐步解除邊境管制，與世界街上軌道；第三，如何在防疫與各種活動取得平衡；第四，如何避免第二波疫情上演，原本控制得當的日本、香港，最近又有一波症狀發生，給予台灣很大警示；第五，如何取得有效的疫苗及有效的治療藥物。

▲張上淳對台灣醫療有信心！（圖／記者周宸亘攝）



如今民眾已走向「防疫新生活」階段，未來國內是否有第二波疫情可能性？張上淳直言不排除，他強調目前實施阻絕境外的圍堵策略，假若一旦不幸爆發，也會增加採取「減災」的雙向攻略。

另外，大家也疑慮國內會不會漏篩無症狀者？張上淳回應，也可能存在，不過從防疫立場推斷，如果帶有病毒傳給別人，一定可以找到帶源者，尤其隔離14天要再傳染出去機率非常低，因此不是採減少，確診病例就少。