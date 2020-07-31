與李登輝的3小時對話改變她一生！　美女網紅748字悼念：那是奇妙的經歷

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與李登輝的3小時對話改變她一生！　矽谷美味人妻748字悼念：那是奇妙的經歷

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▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。（圖／資料照）

文／矽谷美味人妻

李總統 R.I.P ~ 祝福您老人家能在上帝的懷抱裡獲得永遠的平安。也謝謝您曾經跟我有過3個多小時的對話，那是人生智慧的啟發也是奇妙的經歷。

很少跟人提起，我在大學的時候因為家中長輩的關係， 曾經去過幾次總統官邸。 第一眼見到還是總統的李總統時，他剛回到官邸， 一見到我爸媽，馬上脫帽並微微鞠躬，並且用他那強而有力的大手緊握著我們。 那時，印象很深刻的是這位總統的謙卑和親民。

大學畢業後的那年聖誕夜，有幸被邀請到翠山莊與李總統家人和教會長老們一起聽詩歌。剛卸任的李總統，問我是什麼學校畢業? 我說我是成大水利工程系剛畢業，想出國唸書。想不到他拉了一張椅子叫我過來一起坐，用台語開始細說台灣的水利發展史對於台灣的農業經濟和工業起飛有多重要，這一聊就聊了3個多小時。那是一種很難讓人忘記的奇妙人生經歷， 貼身看著這位只能在媒體上看到的前總統，講到台灣的建設台灣的發展是如此的熱切，那時真的很能感受到李總統愛台灣的心，台灣的每個重要建設和發展階段，就像他的孩子般如數家珍。

▲▼矽谷美味人妻透露曾經跟李前總統會談3小時改變她一生。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻）

▲矽谷美味人妻透露曾經跟李前總統會談3小時改變她一生。（圖／翻攝自Facebook／矽谷美味人妻）

那時要回家前， 李總統突然問我，為什麼要出國唸書? 在台灣不好嗎? 為什麼不留在台灣一起打拼幫台灣，跟在他身邊學習? 但對政治毫無想法也沒有企圖心的我，還是跟李總統婉謝他的器重。那是最後一次看到李總統，但他的話語和身影就此永遠牢牢記在心裏，是一種很溫暖很厚實的力量。讓我的人生有些改變，學會謙卑和膽試，也有更多的信心往前大步邁進。

今年2月時其實就知道李前總統病重，我和家人們常常為他禱告，心心切切的盼望著他老人家沒有病痛， 在辛苦了好幾個月後，上帝還是把這位台灣民主之父接走。 願主賜給他永遠的安息，並安慰李總統家人們的哀傷。沒有這位ㄧ生為台灣奮鬥的智慧長者，台灣就沒有現在的光明和平安。謝謝李總統ㄧ生的付出，雖然不能親自回台灣弔念您，但我會懷抱著對您永遠的思念。願您一路好走 R.I.P。

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