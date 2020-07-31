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「副總統每天醒來就問總統死了沒」陳水扁：李登輝曾勸告不可以讓副總統看公文

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（圖／鄭清元攝、報系資料照）

▲（圖／鄭清元攝、報系資料照）

圖、文／CTWANT

前總統李登輝2月8日因為喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，住進台北榮民總醫院觀察逾半年，病情未見好轉，30日傳出家屬決定讓他拔管，原因是敗血性休克和多重器官衰竭，事後也證實登輝伯與世長辭，當時家屬與辦公室主任王燕軍都在一旁，享耆壽98歲。而前總統陳水扁也在臉書PO出與李登輝的互動，回憶起李登輝曾告訴他「不可以讓副總統看公文」。

陳水扁在臉書PO出一張圖片，上面放有過去總統、副總統的照片，已故總統蔣經國與當時的副手李登輝、李登輝與李元簇、陳水扁及呂秀蓮，最後是，現任總統蔡英文及副總統賴清德，而一旁文字寫道，「不曉得是哪一國的副總統說的，有人問副總統每天都做什麼事，副總統說『只有一件事，那就是每天醒來，問總統死了沒？』」

（圖／翻攝陳水扁勇哥物與臉書）

▲（圖／翻攝陳水扁勇哥物與臉書）

陳水扁也回憶，過去李登輝曾告訴他「不可以讓副總統看公文」，而他也請教過擔任李登輝副手的前副總統李元簇，李元簇則表示「副總統就是副總統，不是半個總統。」

陳水扁則認為，副總統有點像籃球場上的板凳球員，或是棒球場上的指定代打，雖然板凳球員或指定代打可能打出好成績，「但整個球賽中，仍不能同時有兩位控球後衛，或兩位打擊手。」

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