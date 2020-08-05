影／貝魯特大爆炸78死！UN駐黎巴嫩維和部隊船艦被炸毀　多名海軍重傷

▲ 黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日發生大爆炸，截至目前造成78死4000傷。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）受到波及，一艘船艦被炸毀、幾名海軍維和人員受傷，部分傷勢嚴重。

UNIFIL於4日透過官網發出聲明宣布，「由於今晚貝魯特港發生的劇烈爆炸，停泊在港口的UNIFIL海上特遣部隊（Maritime Task Force）一艘船被炸毀，導致一些UNIFIL海軍維和人員受傷，其中一些傷勢嚴重」，正將傷員送到最近醫院治療，以及評估爆炸對UNIFIL的影響程度。

UNIFIL司令科爾少將（Major General Stefano Del Col）說明，「在這段困難的時期，我們和黎巴嫩的人民和政府站在一起，隨時準備提供援助和支持。」

國際維和部隊1978年3月被派往地中海國家，確認以色列入侵黎巴嫩南部後適度撤出，並確保被入侵的地區回到貝魯特當局控制之下。儘管以色列及黎巴嫩此後又發生2次衝突，來自幾十個國家的約1萬200名UNIFIL士兵依然駐守此地。

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍早證實，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate）4日下午發生爆炸，但未說明其是否為大爆炸的起因，也無法斷定是恐怖攻擊。黎巴嫩最高國防委員會宣布，貝魯特為受災（disaster-stricken）區域，5日定為全國哀悼日。

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