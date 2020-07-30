蘇貞昌哀悼李登輝：最後一次長談仍感受到他心繫台灣

▲蘇貞昌、李登輝。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分逝世，享耆壽98歲。對此，行政院發言人丁怡銘透露，行政院長蘇貞昌表示哀悼與惋惜。

蘇貞昌表示，他與李前總統在同一個時代為國家服務，也一起守護這塊土地，一直到最後一次的促膝長談，仍能感受到李前總統心繫台灣的發展。

蘇貞昌認為，李登輝前總統在台灣民主轉型過程中，扮演著關鍵的角色，要向李前總統及其家屬致上深深感謝。李前總統對台灣的貢獻，也會在這一代台灣人的記憶中深刻留存。

至於李登輝的治喪事宜，丁怡銘表示，行政院相關部會，會配合家屬意願與總統府工作小組規劃，予以全力協助。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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