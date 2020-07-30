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染禽流感！彰化芳苑1處肉鵝場中標　撲殺2070隻

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▲彰化芳苑鄉1處肉鵝場感染禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲彰化芳苑鄉1處肉鵝場感染禽流感，動防所進行撲殺。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫於7月26日接獲芳苑鄉一肉鵝場通報其場內鵝隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病鵝送畜衛所檢驗，30日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2,070隻肉鵝。

動防所指出，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

▲彰化芳苑鄉1處肉鵝場感染禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

所長董孟治表示，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

縣長王惠美再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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