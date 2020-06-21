彰化大城爆染「H5N5禽流感」！今全場消毒…9556隻土雞遭撲殺

▲彰化縣大城鄉18日一土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，21日進行全場撲殺消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化大城鄉一土雞場18日發現有雞隻異常死亡情形發生，防疫所獲報後即派員前去採檢病雞，21日送驗結果出爐確定該雞群染上H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員速至該土雞場進行全場撲殺清場及消毒工作，最終總計撲殺9556隻土雞。

彰化縣動物防疫所18日接獲通報稱，大城鄉一土雞場內雞隻有異常死亡情形，防疫人員得知後立刻派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今（21日）經家衛所確診該雞群感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，速到場完成全場撲殺清場及消毒工作，最終總計撲殺9556隻土雞。

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▲彰化縣大城鄉18日一土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，21日進行全場撲殺消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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彰縣動防所所長董孟治表示，近來天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫造成免疫力下降情形，故提醒養禽業者注意禽場內之通風與降溫工作，避免飼養過度密集，及避免場內家禽出售時間拖延太長，勿讓雞販頻繁進雞舍抓雞，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率，並應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

另外董孟治也呼籲，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

董孟治強調，請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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▲彰化縣大城鄉18日一土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，21日進行全場撲殺消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）