快訊／時代力量：李登輝著實令人感佩　謹記阿輝伯的叮嚀「莫忘初衷」

▲時代力量表示，會謹記阿輝伯的叮嚀，莫忘初衷。（圖／取自時代力量臉書）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。對此，時代力量表示，作為台灣首位直接民選總統，李登輝於卸任之後仍時時關心台灣政局發展，並注重傳承、提攜後進，在此哀傷的時刻，時代力量會謹記阿輝伯的叮嚀，莫忘初衷。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇。時代力量晚間表示，謹在此致上誠摯哀悼之意，並請李登輝家人節哀。

時代力量表示，李登輝對台灣的民主化貢獻良多，自1988年繼任總統後，旋即展開一連串的政治改革。這段期間，李登輝一方面要面對國民黨內的守舊勢力和軍方的勢力進逼，一方面又要回應民間對民主自由的熱切盼望，在雙重壓力之下，阿輝伯以政治智慧帶領台灣持續走在民主化的道路上，實在令人敬佩。

時代力量指出，李登輝於1990年召集「國是會議」，徵求各界意見作為憲改參考，並在1991年宣布終止動員戡亂臨時條款，展開第一次修憲，終結「萬年國大」，而李登輝對台灣民主的最重要貢獻，莫過於力主「總統直接民選」。

時代力量說，在兩岸關係及統獨立場方面，李登輝在政治生涯晚期，致力主張台灣主體意識的言論，主張「中華民國在台灣」，推動台灣國家地位正常化，並指出兩岸關係是「特殊國與國關係」。

時代力量強調，作為台灣首位直接民選總統，李登輝於卸任之後仍時時關心台灣政局發展，並注重傳承、提攜後進，2016年選舉前後，時代力量曾數度向李登輝請益，李登輝對晚輩不吝給予建言，著實令人感佩，在此哀傷的時刻，時代力量會謹記阿輝伯的叮嚀，莫忘初衷。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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