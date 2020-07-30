快訊／鄭文燦悼念李登輝：未盡的台灣之路　「我們會繼續走下去」

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。桃園市長鄭文燦30日晚間於臉書上提到，曾有人將李登輝比喻為摩西，帶領人民跨越紅海，走上民主自由的大道，如今李登輝已回到主的懷抱，「那條未盡的台灣之路，我們會繼續走下去。」





▲桃園市長鄭文燦。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

「令人難過、不捨的消息還是來了。我們最敬重的台灣民主先生，李登輝前總統離開我們了。」鄭文燦30日晚間於臉書上提到，李登輝以一生懸命，陪伴他摯愛的台灣人民，走過威權、走向民主的道路。他以台灣主體意識，扭轉台灣歷史的航道，奠定本土化的基石。「阿輝伯將會永遠活在台灣人民的心中，也會紀錄在台灣不朽的史頁上。」

鄭文燦回憶道，1990年的三月學運，萬名大學生在中正紀念堂靜坐抗議，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「提出政經改革時間表」等4大訴求，當時訴求的對象正是李登輝。曾經李登輝與廣場學生是對話的兩方。然而在歷史的關鍵時刻，李登輝做了正確的決定，接受了民意的呼喚，啟動台灣民主化的巨輪。

鄭文燦坦言，當時李前總統的改革承諾，身為決策小組成員，他自己也不敢完全相信。不過時間證明李登輝憑藉著高超的政治手腕、過人的耐心與意志力，變革了黨國一體的國民黨政權，漸次鑿碎威權政治的巨石，鋪成民主台灣之路。

最後，鄭文燦說，有人曾將李前總統比喻為摩西，帶領人民跨越紅海，走上民主自由的大道，「如今，李前總統已回到主的懷抱，那條未盡的台灣之路，我們會繼續走下去。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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