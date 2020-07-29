愛心10勇士赴屏東幫圓夢！　陪腦麻兒「小比」挑戰7小時跑完馬拉松

▲小比媽與10位愛心勇士為小比圓夢。（圖／翻攝自屏東縣政府）

實習記者郭思妏／綜合報導

屏東縣政府主辦的「2020屏東馬拉松路跑」於11月22日開跑，本次將邀請小比媽—陳嘉齡小姐，以及10位愛心勇士共同與小比突破「個人最好成績」（PB）。小比媽要推著重達60公斤的小比完成一場馬拉松，不但要有耐力，更需要強大的毅力，政府也希望藉由這10位愛心勇士的幫助，陪小比達成7小時內完賽的夢想。

小比是一位罹患腦性麻痺的孩子，必須隨時注意身體狀況，一般人可能會認為這樣的孩子就該待在家中，但陳嘉齡表示，在參加路跑前有向醫生諮詢過，其實帶孩子出去曬曬太陽是可以的，而且還可以增加小比的抵抗力。她說，「小比自從參加路跑後，幾乎沒有進過加護病房了」。

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陳嘉齡更坦言，自己以前沒有運動的習慣，直到2017年和小比開始參加了馬拉松後，才漸漸改變了她的想法。她當時推著小比跑完 10公里路程，賽後雙腳都起了水泡，幾乎站不起來，也差點放棄再次參加路跑活動的念頭，不過小比的笑容改變了她，讓她相信一切都是值得的。

▲單親媽媽陳嘉齡與腦麻兒小比曾參與許多路跑活動。（圖／陳嘉齡授權引用）

陳嘉齡說，在路跑的過程中，她發現小比很喜歡聽到旁人的加油聲，而且也會開心的向民眾揮手。路跑不但重拾小比的笑容，也對他的身體帶來正面的影響，正因為他喜歡和媽媽參與比賽，所以也成為陳嘉齡投入路跑的一個契機。

小比的新車加上他的重量共有60公斤，其實單憑小比媽一個人的力量很難完賽，因此屏東縣政府在2020屏東馬拉松，特別訂製了「小比加油紀念衣」，邀請10位路跑愛心勇士，一起輪流推著小比完賽，希望能以更進步的速度完賽幫助小比圓夢。

屏東縣政府希望藉由此次愛心任務，讓社會大眾看見即使是罹患罕病的孩子也是有運動的權利、也有追夢的資格。