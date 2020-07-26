　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義城隍、北港媽祖百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義城隍、北港媽祖睽違百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物。（圖／嘉義市政府提供）

▲協助申請重要古物的林仁政博士鑑定由清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國定古蹟嘉義城隍廟、雲林縣北港朝天宮，百年前共展神蹟，祈雨化解雲嘉地區旱象，分別獲清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」兩方將已具一般古物身份的御匾，分別提報嘉義市及雲林縣文資審議會，希望進一步成為「重要古物」。日前嘉義市政府文化局邀集多名文資委員現勘後，一致認同清代御匾價值，同意向提報文化部爭取成為國家級文物。

▲嘉義城隍、北港媽祖睽違百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物。（圖／嘉義市政府提供）

▲皇帝御筆之寶鈐印。（圖／嘉義市政府提供）

協助申請重要古物的林仁政博士表示，光緒12年（1886年）嘉義大旱，恐面臨旱災。恰巧嘉義城內迎北港二媽入城，知縣羅建祥見香火鼎盛，便率領地方仕紳徐德欽等人，禮請二媽共同參與祈雨儀典。他透露，城隍信仰演變到清代，已等同於地方主神，當時還規定新任官員，必須前往各地城隍廟，親自向城隍爺告知後才任職，因此官方祈雨地點多在官祀城隍廟，或是主掌人間雨水的龍王廟舉行。沒想到，祈雨後隔日不僅天降甘霖，且連下3天雨，成功化解此次旱象。

林仁政指出，參加嘉義祈雨事件的廟宇，包含嘉義城隍廟、北港朝天宮與已不復在的東門龍王廟，分別獲贈御匾「臺洋顯佑」，「慈雲灑潤」及「海嵎昭靈」，以表揚神靈祈雨有功，賜匾過程被完整記錄在官方史料內，可見備受重視。儘管現僅存兩方御匾，但我們仍得以從中窺見，當時笨港天后宮（即北港朝天宮）和嘉義地區信仰交流，也是研究台灣官方祈雨的重要物質線索。

有別於其他御匾，林仁政發現「臺洋顯佑」御匾的四個片狀陽文大字，由正面看過去，完全不見任何固定釘痕，而是從匾板後，運用同材質性的竹釘釘入，藉以牢固底板上的臺洋顯佑大字，這種作法既可不破壞字體，且竹釘又不像鐵釘會生鏽，進而產生裂痕，相當特殊。

文化局表示，「臺洋顯佑」御匾雕刻製作精美，具有文化資產價值，已於2017年被指定為一般古物。日前經文資委員審查，均再次肯定「臺洋顯佑」御匾的歷史獨特性與工藝特殊性，包括保留清代使用杉木和樟木製匾、四周邊框共雕飾9條龍紋、匾書文字為片狀陽文金字，及有皇帝御筆之寶鈐印等，也符合清代官廷龍匾式樣，加上歷史事件脈絡清楚，未來可望爭取更高層次的國家級文物。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟作為國定古蹟，有必要扮演領頭羊角色，與市民朋友共享人文歷史、文化古物與民俗傳統。這次透過專家學者深入研究，期待「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」御匾，能夠再現百年前兩廟合作的景象。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
25歲月薪58K「存款破80萬」想買車通勤！內行曝最合適價位
快訊／碩士論文驚見許崑源當口試委員　李雅靜發聲明回應了
《大學生》女星交洋男友「突掏驗孕棒」：2個月了！爸媽真實反應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中捷運綠線期程獲中央拍板　8月7日啟動初勘

改善礁溪鄉積水問題　林姿妙下令砂仔港二號抽水站2021運轉

嘉義城隍、北港媽祖百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物

金門浯島「天下第一神輦」　首度跨海參加諸羅城隍中元祭

氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…東石海之夏變身兒童樂園

追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

先睹為快！花蓮國際石雕藝術季　8國24件入選作品模型先登場

振興觀光！花蓮祭出帶團來給獎金　火車專列3天到600人

打響全民運在花蓮！知卡宣親水公園「花夏運動季」先登場

山佳四號道路銜接堤外便道工程　蘇巧慧向中央爭取全額補助

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

台中捷運綠線期程獲中央拍板　8月7日啟動初勘

改善礁溪鄉積水問題　林姿妙下令砂仔港二號抽水站2021運轉

嘉義城隍、北港媽祖百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物

金門浯島「天下第一神輦」　首度跨海參加諸羅城隍中元祭

氣墊遊具、網美水晶球、大型戲水池、瘋狂泡泡機…東石海之夏變身兒童樂園

追光逐影藝術季開幕無人機高飛　高跟鞋教堂亮麗再現

先睹為快！花蓮國際石雕藝術季　8國24件入選作品模型先登場

振興觀光！花蓮祭出帶團來給獎金　火車專列3天到600人

打響全民運在花蓮！知卡宣親水公園「花夏運動季」先登場

山佳四號道路銜接堤外便道工程　蘇巧慧向中央爭取全額補助

追求「形式上的文憑」　吳益政：台灣高等教育最大的問題

中職／大哥、三哥好事多！張偉聖笑張進德：加盟比我還緊張

北川──台北千里視訊 遵循古禮「網路祭祀」大禹誕辰

巴德睽違7年再上大聯盟並拿勝投　去年還擔任球員指導

台中捷運綠線期程獲中央拍板　8月7日啟動初勘

尿尿痛又腰痛...她竟「急性膀胱炎」引腎感染！醫解析「感染途徑」：肛門細菌污染

老公偷結紮證明「我愛妳」！　八點檔女星曝「會氣瘋」：我很喜歡小孩

改善礁溪鄉積水問題　林姿妙下令砂仔港二號抽水站2021運轉

川普簽署「砍處方藥價」行政命令　廠商跳腳：轉移防疫失敗焦點

素質太差！合歡山3車違停硬擋出路　被擋車主氣翻報警開罰

地方熱門新聞

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

特教中心冷氣壞了　老闆一舉動暖哭千人

「來去農博野一夏」　湧入2000人

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用

新北水環境結合漁港轉型

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

新北推多元綠竹筍加工品

中華電信員工內神通外鬼假合約獲利3000萬

遊客塞爆了！　澎湖居民買水過活

桃園越配開辦「基礎剪髮」做公益

13歲停學撐家　斗六女獲孝行楷模

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

雲林兒童創造性戲劇營揭開序幕

雲林山縣社大成果展　疫期停課不停學分享學習魅力

更多熱門

相關新聞

白沙媽慈聖宮駐駕　朝天宮董事長蔡咏鍀一路相隨

白沙媽慈聖宮駐駕　朝天宮董事長蔡咏鍀一路相隨

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，長途跋涉前往雲林縣北港朝天宮進香，9日清晨5點進行刈火儀式結束後在香灯腳陪同下浩浩蕩蕩起駕回鑾。有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎行進速度很快，約於傍晚6點即快速經過崙背鄉沿台19線前往二崙鄉約7點多駐駕埤腳慈聖宮，預計明日4點起駕。

「三進三退」禮回朝天宮進香　信眾擠爆夾道迎駕 

「三進三退」禮回朝天宮進香　信眾擠爆夾道迎駕 

白沙屯媽抵雲林　中午駐駕西螺果菜市場

白沙屯媽抵雲林　中午駐駕西螺果菜市場

朝天宮進香團配合防疫從善如流　連乩童都不免「一槍」　

朝天宮進香團配合防疫從善如流　連乩童都不免「一槍」　

北港朝天宮連5天　便當贈弱勢與醫護

北港朝天宮連5天　便當贈弱勢與醫護

關鍵字：

嘉義城隍廟北港朝天宮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面