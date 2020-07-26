嘉義城隍、北港媽祖百年再合作　爭取清代御匾成為國家級文物

▲協助申請重要古物的林仁政博士鑑定由清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國定古蹟嘉義城隍廟、雲林縣北港朝天宮，百年前共展神蹟，祈雨化解雲嘉地區旱象，分別獲清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」兩方將已具一般古物身份的御匾，分別提報嘉義市及雲林縣文資審議會，希望進一步成為「重要古物」。日前嘉義市政府文化局邀集多名文資委員現勘後，一致認同清代御匾價值，同意向提報文化部爭取成為國家級文物。

▲皇帝御筆之寶鈐印。（圖／嘉義市政府提供）

協助申請重要古物的林仁政博士表示，光緒12年（1886年）嘉義大旱，恐面臨旱災。恰巧嘉義城內迎北港二媽入城，知縣羅建祥見香火鼎盛，便率領地方仕紳徐德欽等人，禮請二媽共同參與祈雨儀典。他透露，城隍信仰演變到清代，已等同於地方主神，當時還規定新任官員，必須前往各地城隍廟，親自向城隍爺告知後才任職，因此官方祈雨地點多在官祀城隍廟，或是主掌人間雨水的龍王廟舉行。沒想到，祈雨後隔日不僅天降甘霖，且連下3天雨，成功化解此次旱象。

林仁政指出，參加嘉義祈雨事件的廟宇，包含嘉義城隍廟、北港朝天宮與已不復在的東門龍王廟，分別獲贈御匾「臺洋顯佑」，「慈雲灑潤」及「海嵎昭靈」，以表揚神靈祈雨有功，賜匾過程被完整記錄在官方史料內，可見備受重視。儘管現僅存兩方御匾，但我們仍得以從中窺見，當時笨港天后宮（即北港朝天宮）和嘉義地區信仰交流，也是研究台灣官方祈雨的重要物質線索。

有別於其他御匾，林仁政發現「臺洋顯佑」御匾的四個片狀陽文大字，由正面看過去，完全不見任何固定釘痕，而是從匾板後，運用同材質性的竹釘釘入，藉以牢固底板上的臺洋顯佑大字，這種作法既可不破壞字體，且竹釘又不像鐵釘會生鏽，進而產生裂痕，相當特殊。

文化局表示，「臺洋顯佑」御匾雕刻製作精美，具有文化資產價值，已於2017年被指定為一般古物。日前經文資委員審查，均再次肯定「臺洋顯佑」御匾的歷史獨特性與工藝特殊性，包括保留清代使用杉木和樟木製匾、四周邊框共雕飾9條龍紋、匾書文字為片狀陽文金字，及有皇帝御筆之寶鈐印等，也符合清代官廷龍匾式樣，加上歷史事件脈絡清楚，未來可望爭取更高層次的國家級文物。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟作為國定古蹟，有必要扮演領頭羊角色，與市民朋友共享人文歷史、文化古物與民俗傳統。這次透過專家學者深入研究，期待「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」御匾，能夠再現百年前兩廟合作的景象。

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