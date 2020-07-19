澎湖馬拉松11/1開跑！跨海＋跳島「度假型跑旅」　跑完再爽嗑大龍蝦

▲菊島澎湖跨海馬拉松11/1開跑。（圖／主辦單位提供）



記者李宜秦／台北報導

2020菊島澎湖跨海馬拉松已於本月14日開放報名，交通部觀光局表示，全台唯一「跨海+跳島+龍蝦」渡假型跑旅，將於11月1日開跑。該賽事共分為四組，包括5K小雲雀組、21K天人菊組、42K綠蠵龜組及42K全馬接力組，並首度加碼贈送新鮮大龍蝦，跑者還可得價值4000元的活動贈品。

觀光局表示，該賽事將帶動澎湖5000名以上旅次，邀請運動名模王心恬、奧運風帆國手張浩及極地探險家林義傑等人，擔任活動代言人，將澎湖絕美景色、小鎮特色風情、在地美食與濃厚人情味推廣至全世界。

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▲澎湖風景美麗，夏季為旅遊旺季，吸引許多旅客。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

「2020菊島澎湖跨海馬拉松」具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，除了是全台唯一結合「跨海+跳島」的渡假型跑旅，更為外島首創「AB點」不折返、不繞圈的馬拉松賽事，路線經過西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及最大的澎湖本島等地，賽事沿途還有吸睛的賽道啦啦隊、創意補給站等。

為嘉許熱愛路跑的勇者們，另提供價值高達4000元的活動贈品，包含由林義傑自創運動服飾品牌SUPERACE所聯名設計的100%環保回收紗製成短袖排汗衫、可重複使用的環保折疊杯及今年首次贈送的時尚衣保袋，讓超過3500位英勇跑者們滿載而歸。

除了過往路跑賽事皆有的飲食補給之外，還有許多遊澎湖當地美食打造的「創意補給站」，包含澎湖當地新鮮直送的大龍蝦、自造興枕頭餅、緝馬灣花枝丸、海鮮粥、牡蠣酥、海鮮粥及黑糖糕等豐富美食，也提供跑者消費園遊券，就是要讓跑者把澎湖美食一次網羅，吃到捨不得完賽。

此次賽事特別邀請在地產官學界共同合作，齊推動澎湖觀光向下扎根，除了有集結近30個特色小吃及伴手禮攤位打造的菊島市集外，今年更推出旅遊套裝行程、特約商店優惠，與在地產業深度合作，提高澎湖國際觀光能見度。