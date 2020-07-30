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「放任蘇嘉全外甥亂搞」　國民黨團要求唐榮代董事長吳豐盛下台

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▲▼國民黨團召開「唐榮弊案　國營會副主委吳豐盛 濫權失職 裝聾作啞 應下台負責!」記者會 林為洲 。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團召開記者會，要求吳豐盛下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨團日前揭發國營事業唐榮公司總經理張仲傑，多次插手唐榮大小採購案，都由自己妻兒承攬的弊案，張仲傑自行請辭後，國民黨團仍質疑經濟部國營事業委員會副主委、身兼唐榮董事長的吳豐盛刻意不處理此事，要求吳豐盛下台負責；當時的經濟部長沈榮津、負責督導國營事業的次長王美花，應向國人道歉。此外，國民黨團將在下個會期提出修法，建立一套國營事業官股董事長、總經理治理的規範和監督機制。

國民黨團本月初召開記者會踢爆，總統府秘書長蘇嘉全的外甥，同時也是唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及四大弊案，經調查屬實後卻被列「密件」，沒有進行懲處，痛批官官相護，四大弊案包括：張仲傑次子張凱鈞負責的巨群旅行社，承攬唐榮公司員工旅遊及教育訓練活動；長子張雁翔公司參與唐榮公司採購標案；唐榮104至108年員工制服採購均由妻子的佳明企業開設之服飾品牌得標；紅雲公司3000噸個案銷售，金額達1.6億元以上，簽辦過程未加會會計處，成本資訊與價格合理性，缺乏內部審核驗證把關機制，決策程序不夠周延。

林為洲當時批評，唐榮公司董事長吳豐盛，也是國營事業委員會副主委、執行長、兼經濟部官派董事長，「若張仲傑在唐榮所做的『屬實弊案』，沈榮津、吳豐盛都沒有責任？」更質疑，是不是因為張仲傑是蘇嘉全外甥，所以經濟部才如此低調不處理、不懲處、不移送？

國民黨團30日召開記者會，林為洲表示，政風處調查出張仲傑的4項缺失後，經濟部早在今年2月20日就發文給吳豐盛，要吳處理。上禮拜林為洲想追處理進度，卻遭吳豐盛已讀不回，讓他非常不滿，「你放任權貴總經理亂搞不監理，請問你要不要下台，我問過上市櫃的簽證會計師，如果已經被政風單位發現弊端，董事長會怎麼處理，會計師說最少開臨時董監事會，要總經理說明。」

立委孔文吉表示，唐榮弊案的後續，即便是在國民黨團揭發後，除了張仲傑進入司法調查程序外，經濟部、國營會、唐榮公司乃至於整個國營事業，似乎以為用「密件」就能遮住一切，完全沒有革新、改善的作為。他批評，身為官股董事長的吳豐盛竟全權沒有擔當，連最基本的為「督導不周」道歉都沒有，呼籲吳豐盛應自行下台負責。

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