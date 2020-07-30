馬英九推薦赴美深造　何志勇加入國際部幫國民黨拼外交





▲何志勇接任國民黨國際事務部義務職副主任、文傳會發言人。（圖／翻側自何志勇臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨繼5月恢復國際事務部並由淡江大學副教授李大中擔任義務職主任，6月再任命清華大學副教授方天賜、國家政策研究基金會內政法制組特約高級助理研究員何志勇兩人擔任國際事務部義務職副主任，襄助國民黨的政黨外交與國際交流。另外，何志勇同時也接任文傳會發言人，負責國民黨和外國媒體聯繫的窗口。

國民黨表示，何志勇今年剛滿40歲、熟悉推特經營、長期推動國內軟式棒球運動，是中山獎學金復辦後首位出國取得博士學位者。

國民黨表示，何志勇為美國喬治梅森大學政治學碩士，獲時任總統的馬英九博士推薦，赴美國加州大學聖塔芭芭拉分校取得政治學碩、博士學位，專長為比較政治、美國政治（包括政治傳播）。何志勇另曾獲選為中華民國青年政治領袖訪美代表團（ACYPL）中國國民黨代表。

此外，方天賜為政治大學外交系碩士、英國倫敦政經學院國際關係博士，目前為清華大學通識中心副教授兼印度中心副主任。方天賜在國際事務方面的歷練相當豐富，曾任職外交部亞太司、行政院國科會、遠景基金會等單位，主要研究領域為印度政經情勢、南亞區域研究、國際政治經濟學等。他具備涉外實務經驗，曾由國科會派駐印度長達六年，更是國內極少數熟悉南亞政情的學者。

國民黨在黨主席江啟臣3月上任後，積極拓展國際交往，並大力推動「視野國際化」。幾經努力下，國民黨與各國駐華館處、外媒、國際NGO及國際事務學者的交流溝通已初見成效，政策說明會也舉辦過兩場，頗獲外國官員好評。

近期內，國民黨國際事務部將開始定期舉辦有關涉外事務的沙龍午餐演講，期能吸引更多支持者參與公共事務，讓國民黨拓展對外發聲的管道，並和支持者一齊推廣中華民國的民主自由價值。