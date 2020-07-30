國民黨連綠島都賣了　3筆黨產出售入帳2131萬還黨工退休金

▲國民黨中央黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨30日上午進行今年第三批黨產公開標售作業，結果標售出包括台東縣台東市、台東縣綠島鄉以及台南市中西區等三筆建物或土地，得標金額總計2131萬。國民黨表示，此筆收入將優先用於償還積欠黨工退休金。

國民黨主席江啟臣6月呼籲黨產會重啟協商，並宣示要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或其他公益單位：同時，在徵得黨產會同意下，國民黨持續標售不動產。

國民黨7月30日成功標售的的3筆黨產：

1.台東縣綠島鄉上南寮段44建號建物（面積288.3平方公尺，門牌號碼為台東縣綠島鄉南寮192號建物）。底價390萬元，得標金額393萬元。

2.台東市台東段11484建號建物（面積1963.59平方公尺，門牌號碼為台東市文化街17號）。底價1千500萬元，得標金額1千515萬元。

3.台南市中西區孔廟段312地號土地（面積8平方公尺）。底價211萬元，得標金額223萬元。

此外，黨產會依照「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，日前認定中投、欣裕台、婦聯會、國家發展基金會、民族基金會、民權基金會等6個公司團體是國民黨的附隨組織，凍結資產。針對國民黨提出的釋憲結果，大法官宣布將於8月28日公布解釋。