集團董娘懷疑女總經理是小三　貼公告「狗與林ＯＯ不得進入公司」被起訴

▲林姓董娘懷疑女總經理介入婚姻，竟公告野狗跟她不得進公司。（示意照／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

台中某服飾集團負責人林姓女子，因懷疑陳姓丈夫負責的分公司總經理林姓女子介入她們夫妻婚姻，去年在公司張貼公告指出，「禁止野狗及林ＯＯ（總經理）自公告日起不得進入本棟大樓」。她雖辯稱是針對有廠商會帶貓狗，但台中地檢署認為強辯，依公然侮辱罪嫌將她起訴。

起訴書指出，林姓女子為台中起家的服飾集團負責人，其丈夫陳姓男子則擔任集團分公司負責人。林女與陳姓丈夫有經營權糾紛，她先否認丈夫負責分公司林姓女子總經理及台灣地區採購助理身分，2019年9月30日，林女在公司以董事長身分發布2份公告，內容提到，「林ＯＯ女士（指總經理）為與公司無關的第三人，為避免公司機密外洩，特此禁止她進出本棟大樓室內。公司職員也不得未經董事長同意，私下擅自帶她入內。違者依法追訴刑法侵入住宅、毀損、妨害秘密等罪。」另也寫明，「野狗及林ＯＯ女士自公告起，不得進入本棟大樓室內」，遭告妨害名譽。

林姓董娘在庭上辯稱，是因為廠商會帶貓狗來，才會公告。事後才改稱，因為陳姓丈夫與林總經理有不正常關係，就禁止他們2人進入。

承辦檢察官認為，林姓董娘在公告內並未提到廠商帶狗貓事件，顯然是懷疑林總介入他們夫妻的婚姻才如此做，依公然侮辱罪嫌將林姓董娘起訴。

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