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評論「一條線」比基尼挨告　鄭丞傑感嘆：小時候被教育內褲不能露出來

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▲▼台菲網友一度瘋傳當地媒體報導的一條線比基尼逛海灘新聞。（圖／翻攝自臉書）

▲網友一度瘋傳菲律賓媒體報導的一條線比基尼逛海灘新聞。（資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

林姓女子去年在菲律賓長灘島穿著「一條線」比基尼逛街照，被婦產科名醫鄭丞傑轉貼遮臉照在臉書po文，用60個字評論時代變化太大，「想看女生的內褲，得扒開她的屁股」，結果被林女控告加重誹謗，台北地檢29日處分不起訴後，鄭丞傑受訪感嘆時代變遷：「這是時代潮流(內褲外穿)的話，我也可以接受」。

鄭丞傑為了評論「一條線」比基尼挨告後，因正檢察官排定開庭時，正好有排手術而請假，他29日得知獲得不起訴後，接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，當時po文不是針對個人，「只是針對時代變遷，有些感慨，小時候被教育，內褲不能露出來，現在內褲外穿成為一種流行，只是講出這種時代變遷，個人相當開明，這是時代潮流的話，也可以接受。」

▲▼林女不僅照片遭揭露，連護照也被菲律賓媒體「無碼露出」。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲名醫看了相關報導，感嘆時代變遷，挨告公然侮辱。（資料照／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

台菲媒體和網路在2019年10月間，蜂擁報導討論林姓女子在菲國長灘島因穿著挨罰事件，13日下午鄭丞傑個人公開臉書頁面上，轉貼林女和男友的照片，並po文「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大，我們也只能適應它了」，60字評論再次引起網友熱議。

林女不滿遭公然侮辱提告後，檢察官認為，鄭丞傑轉貼的照片中，林女臉部已經被用圖示遮住，無法辨識身分，且鄭的發言內容，主要是在陳述對時代變遷的觀察，並無謾罵情形，因此認為罪嫌不足，處分不起訴鄭。

此外，林女還控告1名網路媒體記者，以及臉書粉專「子迂的蠹酸齋」管理人，也涉及公開她的護照、身分證字號等資料，涉嫌違反《個資法》，但檢察官調查，記者和粉專管理人都是引用、附上外國媒體報導連結，這些外媒都是合法經營，雖然直接引用確實不當，但也算是合法引用公開資料，尤其記者報導中也特別點出，外媒報導恐有違我國《個資法》，因此認為記者和粉專管理人犯罪嫌疑不足，29日一併處分不起訴。

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