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開譙名嘴黃光芹：畜生不配做人！　韓粉「臉書萬人社團」PO文下場曝

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▲▼黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

▲陳姓男子因不滿名嘴黃光芹發表的政治評論，竟在臉書公開社團開罵，慘遭黃光芹提告。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓男子因不滿名嘴黃光芹發表的政治評論，竟在公開的萬人臉書社團開罵，「黃光芹是心最毒的女人沒人性是畜生不配做人」等話。全文遭黃光芹看到後，怒向陳男提告。21日法院判決出爐，陳男被依犯公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日。

陳姓男子2019年7月間在家中看政論節目時，因不滿名嘴黃光芹發表的政治評論，一氣之下竟以私人臉書帳號，在有萬名成員的臉書公開社團《韓國瑜高雄拼經濟/愛情產業鏈》寫下，「黃光芹是心最毒的女人沒人性是畜生不配做人」等內容的文章。黃光芹同年月25日晚上滑臉書看到後，認為自己名譽遭貶損，向陳男提告。

警詢及檢方偵辦時，陳男坦承有發表上述文章，但他辯稱，是因覺得黃光芹在節目上發言毫無根據，所以才上網開譙。

新北地院審理時認為，陳男在公開社團辱罵黃江芹，顯然未尊重她的名譽法益，內容確實足以貶損她聲譽，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，審結依法判處5000元罰金，得易服勞役5日。

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