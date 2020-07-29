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回嗆吳宗憲結果曝！館長加碼公益捐…又因「欠錢說」挨告：等余天講清楚

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記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年8月間，不滿吳宗憲批評網紅「沒素養、是個屁」，於直播中替網紅發聲，卻因講到「吃洨」（台語，吃精液）兩字挨告，吳宗憲另求償100萬元；北院7月29日開庭，因吳宗憲無和解意願，法官考量館長僅因講話風格「踩紅線」，將裁定他緩刑2年、公益捐10萬，在期間內不得再對吳宗憲公然侮辱、誹謗。

▲▼館長回嗆吳宗憲挨告結果曝。（圖／記者羅志華攝）

▲館長不滿吳宗憲說網紅「沒素質」回嗆挨告，法官今表明將給他緩刑自新的機會。（圖／記者羅志華攝）

館長今日出庭維持認罪，並強調是吳宗憲先一直罵他們（網紅），只是對方懂得罵人不帶髒字，他雖自認在道理上沒錯，但既然犯了法，會尊重法官判決。

法官考量館長無前科，近期的官司也大都是妨害名譽案件，決定給他緩刑自新的機會，並提醒館長，雖然在緩刑期間不是完全不能講吳宗憲，但考量館長的直播風格，還是希望他盡量別提比較好。

館長於庭外受訪表示，公益捐10萬部分，他會再加碼超過10萬，至於又因在直播上說「吳宗憲欠債」挨告，他認為等檢方傳余天去說清楚，真相自然會出來。

館長也提到，吳宗憲從大陸好、台灣差、捐口罩，評論了很多事，又說網紅沒資質，「但現在藝人都跑去跟網紅開直播賺錢」、「我就覺得他好像用前輩的身分，在欺壓我們，好像只有他能紅、他能罵、他能講我們，我們都不能講」，至於是否還會在直播中評論吳宗憲，館長表示，「他沒甚麼評論的價值」。

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