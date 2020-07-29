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快訊／名醫61字評「看內褲」　長灘島「一條線」台妹控誹謗…最新結果出爐

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▲▼林女不僅照片遭揭露，連護照也被菲律賓媒體「無碼露出」。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲名醫鄭丞傑評論台灣女子在菲律賓的「一條線」比基尼挨告，檢察官調查後處分不起訴。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子去年在菲律賓長灘島度假時，被拍下在海灘穿著「一條線」比基尼逛街照，掀起台菲網友關注，婦產科名醫鄭丞傑發表61字評論時代變化太大，「想看女生的內褲，得扒開她的屁股」，結果被林女控告加重誹謗，台北地檢署調查認為，鄭只是在陳述對時代變遷的觀察，並未侮辱謾罵，29日處分不起訴。

林姓女子的「一條線」比基尼照在網路上瘋傳，男友第一時間發表一篇1799字的長文還原真相，內容提到，女友是因為與他玩大冒險遊戲，才會穿著「一條線」的比基尼走在沙灘，沒想到不僅遭當地居民偷拍，甚至還被警方逮捕，女友得知被偷拍、照片甚至已在網上流傳當場崩潰，兩人只想低調過關，趕緊配合繳納罰金。

不過後來消息和菲國相關新聞傳回台灣，臉書粉專「子迂的蠹酸齋」引用報導評論此事，網路媒體也引用菲律賓報導揭露的護照，並附上新聞連結引導觀眾去看到林女的護照畫面，名醫鄭丞傑也轉載相關照片，並評論「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大，我們也只能適應它了」

林女控告鄭與粉專管理人、撰稿的網沒記者分別觸犯《個資法》以及公然侮辱等罪，在29日由檢察官一併已罪嫌不足處分不起訴。林女另外對3人提起民事求償官司，目前仍在台北地院審理中。

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