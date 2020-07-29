公司裡驗出懷孕！她自爆「不是男友的」曝生父身分：乾哥哥…正宮見監視器氣炸

▲人夫偷吃前下屬，正宮見監視器畫面氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻怒控，丈夫在外偷吃，將人帶回住處，在電梯內就親密相擁，除此之外，小三還登堂入室與丈夫同居，甚至還懷有孩子，決定向對方求償100萬元精神撫慰金。雖然小三辯稱那是感謝的擁抱，但法官不採信她的說詞，判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

人妻主張，2019年4月初丈夫向她坦承外遇，雙方大吵一架，她因此暫時搬回娘家拘束，沒想到4月中旬回家拿生活用品時，卻從大樓管理員口中得知，丈夫有帶女人回家，舉止還相當親密，她一見電梯監視器畫面才發現，該名女子就是老公的前員工，5月底她再度返回住處時發現，小三竟還登堂入室與丈夫同居。另外，小三還曾向上司表示，她懷有人夫的孩子，不能搬重物。人妻決定向小三提告求償100萬元。

小三的上司證稱，小三在任職期間曾說肚子不舒服，他與其他員工便建議她去驗孕，當下便驗出懷孕，他隨即向上呈報，稱孩子才1個多月大，小三因此不能搬重物。另外，小三曾向他表示「人夫是（她的）乾哥哥」，至於他為何會知道孩子是人夫的，是因為小三當時有另外一名男友，但小三與對方才認識20多天，小三又曾跟同事說，孩子不是男友的，而是人夫的。

小三辯稱，她不否認有與人夫在電梯中擁抱，但只是為了感謝人夫協助她處理私人問題，強調2人並沒有交往，她也沒有告訴上司有關個人的私事，另外，人夫是基於朋友的身分陪同她到醫院進行流產手術。

但法官勘驗相關事證發現，小三是等到電梯門完全關閉後才擁抱人夫，還將臉緊貼在人夫胸口，雙方都露出親密笑容，且小三的上司沒有理由冒著偽證罪的風險誣陷小三，不採信她的說詞，判她應賠償正宮30萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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