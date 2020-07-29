貨車「跨雙黃線」撞死國二女！物流司機靈前上香、賠償600萬獲緩刑

▲台中林姓女學2019年底在烏日區中山路二段遭貨車撞上，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。（圖／記者白珈陽翻攝）。

記者徐愷昕／台中報導

新竹物流45歲林姓貨車司機，2019年底行經台中烏日區中山路時，跨越雙黃分隔線駛入對向車道，意外撞上騎腳踏車路過的國二林姓女學生，造成林女當場死亡。台中地院29日依過失致死罪判林姓司機有期徒刑8月，並予以緩刑3年，條件是須支付公庫5萬元。

▲台中林姓女學2019年底在烏日區中山路二段遭貨車撞上，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。（圖／記者白珈陽翻攝）。

2019年12月17晚間8點許，林姓司機開貨車行經台中烏日區中山路時，沒有注意到路中央分隔線是雙黃線，就直接轉彎橫跨，他當場閃避不及，撞上正在對向車道騎乘腳踏車、剛從補習班欲返家的14歲少女。少女遭撞後失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍不治死亡。

警詢及檢方調查時，林男承認自己違規跨越雙黃線左轉，行駛至對向車道導致少女死亡。法院審理時勘驗相關資料，發現林男犯後態度良好，完全沒有卸責之意，不僅案發當下人留在現場，還向警方表明自己是肇事者，法官考量他現在已與死者家屬以600多萬元達成和解，也有至靈前上香表示歉意，獲家屬原諒，審結依犯過失致死罪輕判他有期徒刑8月，緩刑3年，條件是須支付公庫5萬元。

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