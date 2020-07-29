「石虎 Ｘ YOYO」現身豐原！　8/2兩大家族攜手唱跳登場

▲石虎家族見面會時間出爐。（圖／翻攝自Facebook／石虎家族Love&life）

實習記者郭思妏／綜合報導

台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」攜手YOYO家族，在今年暑假舉辦2場粉絲見面會，首場於8月2日下午3時在豐原太平洋百貨登場，現場不但有闖關遊戲、短劇演出、在地農特產市集等，更是匯集了台中多項農特產和消暑聖品，讓大小朋友在台中度過愉快的假日時光。

台中城市吉祥物「石虎家族」和「歐米馬」一直是民眾的好朋友，在表演中也常常帶來許多歡笑。像是樂虎、來虎兩姊弟天然呆的模樣，又或是虎爸胖嘟嘟的大肚子、虎媽撈叨的模樣，還有活潑的歐米馬，它們靈活的身形加上搞笑的動作，吸引了無數小朋友的喜愛，可說是老少通吃的大明星。

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本次將舉辦2場吉祥物粉絲見面會，第一場於8月2日下午3時至5時半在廟東夜市旁邊的豐原太平洋百貨，第二場則是8月16日下午3時至5時半在台中公園派出所旁的草地。這次的活動不但攜手YOYO家族的草莓、太陽、浣熊、月亮、柳丁及羚羊6位人氣哥哥姐跟大家一起共度暑假時光，現場更是規劃了短劇演出和唱跳互動，讓大家沉浸在歡樂的午後。

主辦方近期在FB粉專「石虎家族Love&life」上整理出交通資訊，台中交通首選是搭乘公車，因為10公里以內免費，且就算超過10公里，最高也只收10塊。除此之外，臉書上更彙整出公車路線等重要資訊，讓民眾不必擔心如何前往參加石虎家族的見面會。





▲石虎家族見面會交通資訊。（圖／翻攝自Facebook／石虎家族Love&life）



另外，活動現場也有趣味闖關遊戲，完成任務後還可獲得小禮物，數量有限，兌完為止，至於其他活動詳情和最新消息則可持續鎖定「石虎家族Love&life」臉書粉絲專頁。