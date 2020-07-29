雙少梧棲漁港「狂撈龍蝦裝箱」橫掃8家！攤商：報警都抓不到　被偷6次怕了

▲監視器拍下兩名男子大搖大擺闖入，其中一人手上抱著超大的保麗龍箱。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市梧棲漁港漁貨直銷中心傳出竊案，兩名海鮮大盜搜刮7、8家攤商，偷走龍蝦、花蟹、瀨尿蝦等高檔海鮮。有業者被偷6次損失慘重，為了防止竊賊，有人在玻璃櫃上加鎖卻仍被撬開。儘管漁會管理單位有裝設監視器，但竊賊相貌難以辨識。對此，警方仍在追查中。

根據監視器畫面，26日凌晨時分打烊後的漁貨直銷中心空無一人，放置活體水產的養殖箱也只以簡單木板覆蓋，兩名男子大搖大擺闖入，其中一人手上抱著超大的保麗龍箱，另一名戴黑框眼鏡的男子則來回走動，尋找下手目標。

偷海鮮之前還不忘要戴手套，兩人一人把風，一人從玻璃櫃裡狂撈，前前後後抓了4隻2斤重大龍蝦，價值4000多元。畫面曝光後，受害店家才知道自己的龍蝦快被搬光。

▲▼兩男暗夜狂偷高檔海鮮。（圖／東森新聞）

兩男從市場頭偷到市場尾，跑了7、8攤專挑高級貨，抓滿一整箱的花蟹，一斤都要300至500元；還偷瀨尿蝦，一斤也要400元，且不只一次犯案。一名受害攤商說，每次報警都抓不到，被偷很多次，「整個爬上（海鮮玻璃櫃）來偷」，提供監視器畫面沒一次破案。

有店家在裝有龍蝦的玻璃櫃裡上鎖，還是一再遭竊；有攤販一連被偷6次怕了，自己花錢加裝4支監視器，仍慘遭大盜搜刮；還有人原本要請廠商加裝防盜鐵蓋，還沒裝好就被偷。

不過，嫌犯可如此輕易得手，關鍵就在一般海鮮玻璃櫃很難防盜，靠小鎖鎖上仍有縫隙；對比另一間攤商重砸6萬的玻璃纖維櫃，有大鎖加上鐵鍊、沒縫隙，比較難撬開。

▲▼攤商被偷到很無奈。（圖／東森新聞）

有攤商曾向台中漁會管理單位反映，要加裝鐵製蓋子卻無奈被拒絕。對此，管理單位回應，管理上第一要重視安全，第二要重視美觀，「沒有營業了話，鎖在那裡也不好看啊。」

台中港警總隊漁港中隊中隊長林原安表示，由於監視器並未清楚拍下嫌犯車牌，目前警方正積極調閱其他畫面比對，也請有線索的民眾提供給警方進行追查。