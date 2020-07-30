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炸到整棟只剩鋼筋！福島火鍋店氣爆至少17人傷　尖叫聲四竄：以為是地震

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▲▼福島爆炸。（圖／翻攝自推特／@maemune0515）

▲福島爆炸。（圖／翻攝自推特／@maemune0515）

記者王佩翊／編譯

日本福島縣郡山市一間知名連鎖火鍋店溫野菜郡山新櫻通店30日上午9時驚傳爆炸，據TBS NEWS報導，共造成至少17人受傷送院，其中有2人傷勢嚴重到無法自行行走。根據《日本放送協會》拍攝的畫面，傳出爆炸意外的火鍋店被炸的只剩鋼筋，可見威力之猛。當地報導，有人通報，在現場聞到濃濃的瓦斯味，警方不敢大意，已封鎖現場進行調查。

根據福島縣郡山消防隊表示，這間火鍋店30日上午9時前突然傳出爆炸聲，造成至少17人受傷。根據《日本放送協會》報導，附近加油站的店員表示，當時聽到「砰！」的巨響，同時出現劇烈搖晃，還以為是發生地震了。另一名在現場的女性說，事發當時爆炸與居民的尖叫生四竄，瞬間就傳出濃煙。

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