　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

媽媽捷運上疲憊睡著！男童秒「老成警覺臉」守護一路超融化...征服萬人刷讚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男童地鐵上守護媽媽。（圖／翻攝自微博）

▲男童捷運上守護媽媽。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友7月25日在四川成都市捷運上，拍下了這樣暖心一幕。當時，一名媽媽躺在兒子的腿上睡著了，被孩子守護了全路。男童秒一臉清醒警覺，用手托著媽媽，緊抱著對方，好讓媽媽安心睡覺。孩子的超貼心行為，也征服萬名網友紛紛狂讚，「這樣的孩子要多生幾個，長大又是一枚暖男。」

該影片一經曝光，立即引發網友熱議。有目擊網友透露，這是在在本月25日發生的，這名年輕媽媽當時側躺兒子的腿上，睡著了；背著後背包的男童一直緊抱媽媽的肩膀，怕媽媽摔跤，全程緊護著。當時，許多乘客看到這一幕，拍下這個畫面，隨後上傳網路。

▲▼男童地鐵上守護媽媽。（圖／翻攝自微博）

▲同樣一幕上海日前也發生。（圖／翻攝自微博）

網友PO文表示，「長大了，肯定是個搶手貨」、「小男子漢！暖心的孩子！瞬間讓我淚目」、「長大又是一枚暖男」、「嗚嗚嗚嗚嗚弟弟好暖啊，心疼媽媽的男孩子我最喜歡了，好可愛」、「兒子也可以小棉襖」、「我兒子才5歲，也會這樣照顧我哈哈哈哈哈」

類似這樣動人的一刻前段時間也在上海發生。6月，在上海的捷運上，有人拍到了這樣的一幕。小男孩把稚嫩的肩膀借給了疲憊的媽媽，全程守護熟睡的媽媽。等媽媽醒來後，他還微笑著湊上去，給了媽媽一個愛的親親。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資
蕾菈「床上運動片」網路瘋傳！　本人暴怒還原真相
集團董娘懷疑女總經理是小三　貼公告「狗與林OO不得進公司」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港保安局長：教育是國安工作首要著眼點　打擊宣傳「港獨」 媒體

女廁頻傳「大爺啊～啊」呻吟聲！網嚇喊超毛...工作人員曝真相

內蒙女在三溫暖更衣室偷拍　還直播讓丈夫看！

媽媽捷運上疲憊睡著！男童秒「老成警覺臉」守護一路超融化...征服萬人刷讚

變態女澡堂偷拍女客人裸照　「更衣室開直播」傳給老公一起看！

掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

打工仔慘蹲路邊吃飯被罵！香港將放寬限制...31日餐廳內用「每桌限2人」

保時捷「3度衝撞女子」！她逃進綠化帶躲過死劫　驚悚畫面曝光

跑步完爽吹冷氣立刻洗澡！　運動男醒來「半身癱瘓嘴歪」竟然中風

10歲遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她墮落拍「裸露照」月入33萬：讓你們丟臉

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

香港保安局長：教育是國安工作首要著眼點　打擊宣傳「港獨」 媒體

女廁頻傳「大爺啊～啊」呻吟聲！網嚇喊超毛...工作人員曝真相

內蒙女在三溫暖更衣室偷拍　還直播讓丈夫看！

媽媽捷運上疲憊睡著！男童秒「老成警覺臉」守護一路超融化...征服萬人刷讚

變態女澡堂偷拍女客人裸照　「更衣室開直播」傳給老公一起看！

掐死情人...超淡定渣男照常「出門打麻將」　伴屍吃飯看《水滸傳》到天亮

打工仔慘蹲路邊吃飯被罵！香港將放寬限制...31日餐廳內用「每桌限2人」

保時捷「3度衝撞女子」！她逃進綠化帶躲過死劫　驚悚畫面曝光

跑步完爽吹冷氣立刻洗澡！　運動男醒來「半身癱瘓嘴歪」竟然中風

10歲遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她墮落拍「裸露照」月入33萬：讓你們丟臉

富邦盃少棒／桃園內戰仁善勝出　范博超強心臟把關很ok

財政部小編用「流行梗」 沒中發票的詩「像極了愛情」　原創者親自留言

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

黃明志愛奶茶口味保險套「我用量大」　洩與正妹造型師婚事進度

大吉大利，今晚吃雞！YAMAHA「T7 Concept」現身手遊搶先騎

封膜沒撕開！戲精汪點耳液「假動作甩頭」　她被騙3天跪了

艾美獎確定舉辦「線上頒獎典禮」防疫　主辦單位保證：絕對有史以來最難忘的一屆

光寶科上半年純益達50.2億元　EPS 2.16元「年增30%」！獲利率、每股淨利均創新高

新冠肺炎被用來控制人口！金塊小波特驚人發言　遭球隊總裁約談

蒜價狂漲！生鮮超市580公克賣135元　婆婆媽媽縮手了

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

武漢抗疫護士墜樓亡！死前爆暗黑內幕

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

基金大企董事偷吃女下屬！正宮超爽復仇

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

女友交過4個！男報復逼「與狗壞壞」結束換他上

廣西男抓毒蛇稱「藥酒能治蛇毒」　下場慘

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民揭真面目

絕美Coser「裙底風光」全都露

中共高官落馬　文旅部副部長李金早遭調查

ofo欠款20億　用戶：退押金等500年

北京大熱天「下雪」了！市民驚呼

保時捷「3度衝撞女子」！驚悚畫面曝光

港國安處出動！「學生動源」前召集人鍾翰林被補

更多熱門

相關新聞

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

「越南給台灣警訊！」醫嘆「民眾太鬆懈」憂疫情失控

台灣新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾開始不戴口罩、鬆懈起來，但最近爆發多起境外移入，讓不少醫師擔憂「明明海嘯就在眼前卻視而不見」。急診醫白永嘉發文感嘆，除了戴口罩的人變少之外，勤洗手、用酒精消毒的人也開始銳減，他認為越南的疫情狀況已經在給台灣很大的警訊，希望民眾提高警覺，繼續守住得來不易的幸福。

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

「男友70K搭通勤」她慫恿買車　網嘆不夠燒

「男友70K搭通勤」她慫恿買車　網嘆不夠燒

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警找到焦急師

男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警找到焦急師

關鍵字：

媽媽兒子暖男捷運

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面