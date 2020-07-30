媽媽捷運上疲憊睡著！男童秒「老成警覺臉」守護一路超融化...征服萬人刷讚

▲男童捷運上守護媽媽。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友7月25日在四川成都市捷運上，拍下了這樣暖心一幕。當時，一名媽媽躺在兒子的腿上睡著了，被孩子守護了全路。男童秒一臉清醒警覺，用手托著媽媽，緊抱著對方，好讓媽媽安心睡覺。孩子的超貼心行為，也征服萬名網友紛紛狂讚，「這樣的孩子要多生幾個，長大又是一枚暖男。」

該影片一經曝光，立即引發網友熱議。有目擊網友透露，這是在在本月25日發生的，這名年輕媽媽當時側躺兒子的腿上，睡著了；背著後背包的男童一直緊抱媽媽的肩膀，怕媽媽摔跤，全程緊護著。當時，許多乘客看到這一幕，拍下這個畫面，隨後上傳網路。

▲同樣一幕上海日前也發生。（圖／翻攝自微博）

網友PO文表示，「長大了，肯定是個搶手貨」、「小男子漢！暖心的孩子！瞬間讓我淚目」、「長大又是一枚暖男」、「嗚嗚嗚嗚嗚弟弟好暖啊，心疼媽媽的男孩子我最喜歡了，好可愛」、「兒子也可以小棉襖」、「我兒子才5歲，也會這樣照顧我哈哈哈哈哈」

類似這樣動人的一刻前段時間也在上海發生。6月，在上海的捷運上，有人拍到了這樣的一幕。小男孩把稚嫩的肩膀借給了疲憊的媽媽，全程守護熟睡的媽媽。等媽媽醒來後，他還微笑著湊上去，給了媽媽一個愛的親親。

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