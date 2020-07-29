「男友月薪70K搭通勤」她慫恿買70萬車：過分嗎？網精算：根本不夠燒

▲原PO叫男友買車，卻不出半毛錢！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

買房買車是許多人夢寐以求的目標！一名女網友卻抱怨，月薪7萬的男友就是不肯買車，每天甘願當通勤族，小倆口時常為買車一事吵翻，「我希望他只要買一台70萬國產車..過分嗎？」文章貼出後，掀起眾多網友狠酸，「很過分，妳有想過停車位幾百萬嗎？」

一名女網友在臉書《靠北女友》透露，男友五官端正、長相斯文，加上是碩士畢業高材生，目前工作月薪多達7萬元，讓她甜笑直呼「各方面條件都不錯，很滿意！」

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接著話鋒一轉，原PO一秒公主癌發作，開始抱怨男友「就是不開車，是個捷運族」，最近雙方為買車一事而頻頻爭吵，「我希望他只要買一台70萬國產車，能夠代步就好，這個要求過分嗎？」

文章曝光後，一票網友反譙爆，「妳只是想要有免費車子坐而已吧」、「妳買給男生開就好了，也不會吵架」、「妳的薪水又是多少呢」、「可以跟55688的司機交往，可以從特斯拉到一般的車都可以選，而且倒車入庫一定很厲害」、「腳踏車啊，能運動能代步，經濟又實惠」、「捷運族怎麼了，想要車自己買阿，妳還不是他老婆就要求這個，那結了婚還得了，如果這麼嫌棄讓給我也可以喔」。

有網友也精算養車成本，尤其在天龍國開車，口袋要夠深，「妳知道台北臨停一晚360嗎？車位一個月3000以上，車每年有稅金、燃料費，每個月加油加保養抓1萬，固定開銷會多很多噢！7萬實在不太夠燒，當然這只包含了車子的開銷」、「若是只有出去玩才開車，要不要考慮花個20至30萬，買一台好一點的二手國產車，這樣不會負擔太大，也能有車坐」。