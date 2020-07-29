踩斷館長4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛罵保母

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢7月25日晚間訓練直播時，接到一通電話大喊「蛤！？」，隨即中斷直播，並於隔日凌晨3點，在臉書上表示「兒子腿被踩斷」，更於26日晚間直播時因此事痛哭；館長7月29日受訪表示，昨晚對方的人有來解釋，「說法跟保母很不一樣」，讓他聽完超火大，表示回去將痛罵保母。

▲館長兒子被踩斷腿，對方當事人託朋友到辦公室解釋，館長聽完超火大「回去要痛罵保母」。（圖／記者羅志華攝）

館長日前表示，保母說25日晚間帶兒子去公園玩，不料孩子到了公園沒多久，就甩開手往前跑，剛好旁邊的籃球場有球拋出來，對方為了救球，不慎將館長兒子的腿踩斷。

館長獲報緊急中斷直播，並趕到醫院探視，並在後續直播表明不會報復，但對兒子整夜因腿傷痛哭哀號，他忍不住在鏡頭前落淚，「但為人父母真的是…小孩在那邊痛，我又沒辦法分擔，如果爸爸可以幫你痛，如果我可以幫他痛…」，感嘆「小孩會讓男人很軟弱、又氣」。

事件經媒體報導後，館長今日受訪表示，對方當事人昨晚也託朋友到館長辦公室致意，並解釋當晚館長兒子被放任在籃球場附近跑了好久，期間只見保母的丈夫在一旁滑手機，他們為了將小朋友勸離，比賽被迫中斷了好幾次，直到當事人一個上籃，館長兒子剛好跑到附近，落地時就這麼把孩子的腿給踩斷，這位當事人的朋友進一步說，當時他替小朋友冰敷時，才看到原本不知道在哪的保母趕來。

館長聽完超火大，在今日出席與吳宗憲的訴訟時，還好沒氣地向法官表示「保母就放我小孩自生自滅阿」，並說雖然不會對保母提告，「但回去肯定會好好罵一頓。」

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