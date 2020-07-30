抓姦在床…人妻怒取「精液衛生紙」送驗！渣夫瞎扯：那是口水

▲陳姓男子遭妻抓姦在床，事後竟辯送驗衛生紙上頭的精液斑是「口水」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／苗栗報導

陳姓男子婚後10年出軌，與徐姓女子大談婚外情，2人不僅常在徐女租屋處幽會，期間更多次發生關係。2019年間某日陳妻忍無可忍，遂至徐女租屋處抓姦，並將沾有精液的衛生紙交由警方協助送驗。法庭上陳男與徐女皆否認偷吃，還辯稱精液是「口水」，法官審結不採信他們說詞，判2人須賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

▲陳姓男子與徐姓女子偷情2年半，期間他常至徐女租屋處與她發生性行為。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

陳男2006年與妻結婚，孰料，他卻於2016年與徐女產生情愫，2人除了會一起出遊甜蜜旅行，那段時間陳男因持有徐女租屋處鑰匙，也常會去女方家與她發生性行為。

陳妻2019年間知情老公在外偷吃，同年6月中旬氣得質問老公與小三「妳們在一起多久了？」，陳男則坦承，「有啊，我有跟她在一起啊」、「兩年半到現在」等話。談判完隔日，陳妻與老公簽下切結書，要求丈夫不得再與其他女人通姦，否則要給她500萬元。

但就算簽了高額代價的合約，陳男仍沒有因此回頭，同年9月30日凌晨趁著載徐女返家之際，又再次與她發生關係。當日陳妻暗中安排抓姦，成功採得沾有2人精液、體液的衛生紙，同時也錄下先生僅穿一條四角褲，與徐女赤裸包裹棉被躺床的畫面，怒至法院提告求償100萬元精神慰撫金。

法庭上陳男辯稱，當天徐女有吐，口水沾到衛生紙，否認妻子送驗的衛生紙上面是精液；徐女也以同樣說詞抗辯，表示自己有嘔吐。

苗栗地院審理時勘驗相關錄影畫面，認為倘若陳男是進房協助徐女處理嘔吐，怎麼會沒有開燈，此舉顯然有為常情，加上衛生紙上的精液斑送驗後，確實驗出陳男DNA，上頭另也檢出徐女DNA混合物，法官審結判定2人侵害陳妻配偶權屬實，應連帶賠償30萬元。全案仍可上訴。

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