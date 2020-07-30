全裸出浴門縫伸出1手機…以為老公惡作劇！她下秒見「陌生男雙眼緊盯」嚇傻

▲江姓女子一日全裸在刷時時，驚見門外一男子在偷窺，嚇得急衝出浴室抓人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台中報導

邱姓男子與江姓女子住在同棟大樓，2人為鄰居關係。今年1月初，邱男趁隙潛入江女住處偷窺她洗澡。江女沐浴完全裸在刷牙時，見門縫有一支手機，驚覺有異，原以為是老公在開玩笑，怎料一抬頭卻見邱男，嚇得趕緊呼救並與他發生激烈拉扯。近日判決出爐，邱男被依犯侵入住宅罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

邱男1月20日凌晨1點多偷偷潛入鄰居江女住處，並至浴室從門縫偷看她沐浴。江女洗完澡全裸在刷牙時，見一支手機從門縫邊竄出，想說是老公在惡作劇，喊了聲「幹嘛」後，見手機縮回原不以為意，但再次回頭卻驚見一陌生男子的頭及眼睛，嚇得連衣服都來不及穿，立馬衝出去抓人。

江女表示，2人激烈拉扯中，她有打電話向警衛求救，不過因警衛沒接聽，她後來就靠自己力量將邱男衣服扯下，下秒就見他消失在樓梯間。

法庭上邱男辯稱，當晚他倒完垃圾聽到有女生在呼救，以為發生什麼事情才會闖入，想說可以幫忙。但台中地院審理時，法官不採信他說詞，認為邱男只是一時色心大起才入內窺視，審結依侵入住宅罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

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