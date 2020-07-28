水泥工想挽回感情來硬的！把女友「高舉重摔」...夾抱機車前座載回性侵

▲黃姓男子不滿女友提分手，某次談判後竟將她高舉重摔，再強行帶回家性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／高雄報導

黃姓男子自從女友青青（化名）提分手後，頻頻想挽回，但某日他竟在雙方談判結束後失控，先是將青青扛起重摔在地，隨後又趁她已受傷、無力反抗之際，把她夾抱在自己機車前座帶回家性侵。殘暴行徑讓青青痛苦不已，告上法院。近日判決出爐，黃男被依2罪刑各處有期徒刑2月及3年。可上訴。

青青2015年3月間與黃男提分手，黃男心有不甘，為了挽回遂時常跟蹤女方。同年7月23日下午，黃男再次騎車尾隨，青青發現後決定藉此機會與黃男說清楚，2人一同前往附近一釣蝦場喝酒消費。

當天談話結束，黃男為了不讓青青叫計程車自行離開，竟徒手抓起她雙腳，直接將她扛在臂上「重摔在地」，接著又趁她身體多處擦挫傷、沒辦法反抗的時候，以雙手雙腿夾抱的方式，將青青限制在機車前座，騎車把她帶走。

一抵黃男家，黃男以要幫忙擦藥為由，強拉青青上樓，未料擦完藥過約莫10分鐘，他就突轉身爬上床，將青青強壓在自己下面，硬是拖去女方下著及內褲，直接無套硬上，性侵得逞。青青因全身是傷，加上黃男比自己還要有力，完全沒有反抗的機會與力氣，直到脫困後才趕緊至附近警局報警，並驗傷提告。

▲女子青青（化名）因身負重傷，完全無法抵抗，只好被黃男無套硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法庭上黃男辯稱，是因擔心青青喝酒騎車會受傷，所以強行要送她返家，但法官勘驗釣蝦場監視器，發現案發當日2人確實有在場外發生拉扯衝突，且過程中黃男確實有將人舉起重摔的舉動。

高雄地院審理時認為，黃男面對感情問題，竟不理性處理，還因一時情慾衝動，以強暴手段強制性交，法官參酌他職業為水泥工，月收入3萬元，3名子女中仍有2名還未成年需撫養，審結依剝奪他人行動自由罪，判他有期徒刑2月；另強制性交罪，處有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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