在花海寫情詩！已婚工程師狂撩同事：轉角與妳相見　正宮見「情侶手機殼」崩潰

▲人夫偷情女同事，甚至請假一同出遊，還為對方寫情詩，正宮怒對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

一名人夫工程師偷吃同公司的美工設計師，2人多次相約出遊，人夫更幫小三畫自畫像，甚至寫詩表達愛意，就連手機殼都用情侶款，還經常互傳曖昧訊息。正宮事後抓包崩潰，還因此罹患憂鬱症，因此怒向小三求償。法官審理後，判小三須賠償正宮5萬元。

正宮指控小三與丈夫任職於同公司，而小三明知其丈夫已婚，自2019年5月開始仍與對方交往，2人除了單獨相約吃飯、看電影、看夜景之外，還請假到板橋蝴蝶公園賞花海，而丈夫甚至幫小三畫自畫像、創作情詩表達愛意，2人更使用情侶款手機殼，還頻繁互傳曖昧訊息，她因此罹患憂鬱症，於是決定對小三提告求償。

小三則反駁，她是在不知情的情況下才與人夫交往、出遊，直到2018年6月1日，正宮透過人夫的LINE告知她男友已婚有小孩，她才知道原來當了別人的小三，她並沒有故意介入別人家庭。

法官事後在審理時，勘驗人夫與小三對話，發現人夫還寫了一首情詩，內容為，「習慣，在早晨和妳談談天…喜歡，在轉角與妳相遇見…想問妳現在好嗎？靜靜閉上眼…」、「感覺就差了一點」，並傳送給小三，而小三則回，「好像也是」、「所以那個轉角是男廁那個…」、「怎麼辦啦。我一直想到很好笑的畫面」等語，且人夫也坦承與小三單獨且密集的吃飯、看電影、逛街等。

法官事後認為，小三與人夫之間確實有超過一般男女社交往來的分際，審酌2人的行為對正宮婚姻生活影響的程度等一切情況，認定小三須賠償5萬元較為適當，全案可上訴。

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