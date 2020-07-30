「高雄隨堂考」李眉蓁連答5題全錯　王浩宇臉書道歉了

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁29日上節目，接受桃園市議員王浩宇的「高雄隨堂考」，卻連錯5題。李眉蓁解釋，對方沒有先告知題目，她才沒答對。為此，王浩宇晚間在臉書道歉，稱前3題其實是送分題，後面才要問青年就業、社會住宅議題，沒想到來不及提問，李就全軍覆沒，「對不起，沒有先洩題給妳」。

李眉蓁受邀出席網路節目「Yahoo鄉民大會」，接受王浩宇的「高雄隨堂考」，考題包括高雄最北、最南、人口最多及最少的行政區，還有年輕人失業率，但李眉蓁全部答錯，僅答對高雄有38個行政區。

▲李眉蓁節目後受訪，認為王浩宇問得太細，自己也答不出來「桃園有幾間廟」。（圖／實習記者方敬攝）

事後，李眉蓁受訪時表示，王浩宇沒有事先告知她問題，她才沒答對，但她知道高雄人要的是什麼，談的是高雄的未來。她指出，她有反問王浩宇「桃園有幾間廟」，但對方也答不出來，「如果大家要問得這麼細的話，我覺得他就是有點故意。」

王浩宇29日晚間發文回應，前5題都是基本題，隨便問桃園市任何一個藍綠議員，桃園市有幾區、人口最多和最少是哪個區？不可能有人答不出來，「好喔，是我的錯。對不起，沒有先洩題給妳」。

王浩宇透露，其實前3題是他設定的送分題，後面才真正想問青年就業、社會住宅等議題，沒想到他還來不及問，「李眉蓁就整個掛掉，我也很傻眼好嗎？」

▲李眉蓁上「Yahoo鄉民大會」 ，接受王浩宇「高雄隨堂考」。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

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